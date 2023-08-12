徐懷鈺專訪／20歲放棄想嫁的人！不再嚮往婚姻　拒凍卵想領養小孩

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徐懷鈺自認是個工作狂，一顆心投在工作上，雖然公私分明，但遇到的男生通常都是大男人主義，因為是藝人的關係，難免會讓男方有心理不平衡的感覺，所以久而久之，在感情上就留下空白。不過回首過去，徐懷鈺提到，其實有讓她動念想結婚的對象，但是因為那時候太年輕了，所以選擇放棄這段感情，徐懷鈺感嘆現在談戀愛很難，「不管是相同領域的、不同職業的甚至圈外的，都會有利害關係。」
徐懷鈺表示，雖然不嚮往結婚，但希望能有靈魂伴侶，談到會不會想凍卵，她表示拒絕，「凍卵需要做很多事前準備，要把身體養好，我們這個行業的女生，身體偏寒，穿的衣服少，養好身體還要準備3、4個月，凍卵了，根據卵子的狀況，可能保鮮期不到5年。」經過評估後，徐懷鈺果斷選擇放棄，她認為比起凍卵，領養小孩是個不錯的方法。
先前徐懷鈺參與錄製大陸選秀節目《乘風2023》（即乘風破浪的姐姐4）飽受罵名，她解釋當時其實發生許多狀況，包括在短時間內要急速練舞，以及第一次面對水舞台、注意走位，她不疾不徐的澄清，語氣中沒有任何抱怨。徐懷鈺透露，在節目中她學會了觀察，以及少說話多做事。
近期「#MeToo」是熱議的議題，徐懷鈺表示以前有遇過類似的情況，「我小時候比較傻一點，當時有人講黃色笑話，我真的聽不懂，我不知道大家在笑什麼，只能陪笑。」年長後她開始會注意對方靠近自己的時候，會以什麼方式，當發現狀況不對，就會盡量不跟對方有接觸，「如果聽到不舒服的話就離開，不要讓對方有下一步。」
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