才出獄2小時再犯家暴！雲林不孝子暴打老母 出拳狂毆還狠踹
臉書「爆料公社」日前流出一段可怕家暴影片，附近鄰居聽見哀號聲，將事發畫面錄下PO網，只見雲林縣西螺鎮一名邱姓男子在家門前痛毆母親，該名老婦不斷乾嘔，男子依然不肯放手，後續經過警方調查才發現，該名男子在父親節（8日）剛剛出獄回家，不到2小時再痛毆母親。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，該名邱男因為和高齡91歲的阿公要不到錢，憤而痛毆阿公，因此入獄服刑，8日當天下午4點剛釋放返家，僅過2小時，就因不明原因痛毆自己的媽媽。
根據影像畫面，該名老婦被親兒子打到苦苦求饒，男子依然不罷手，網友見狀紛紛炮轟「豬狗不如」、「比畜生還不如」等語。
對此，警方指出影片拍攝日期為8月8日，當時無人報案，警方隔天受理報案後積極處理，協助受害人聲請暫時保護令，依法偵辦，受害老婦已由家屬接應照料，目前安全無虞。
※【NOWnews 今日新聞
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