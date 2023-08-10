策略聯盟 加拿大第一醫療集團進駐閣睿Marco Polo

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深耕溫哥華富人區，並導入台灣豪宅禮遇溫度的加拿大閣睿，再度擴大、深化對客戶的服務內涵，有感於新移民很難在短時間內，在當地得到妥善的醫療服務，特地與加拿大第一醫療集團R-MEDY合作，將「健康」納入全新售服「GRYPHON VIP」的一環，為客戶提供既迅速又尊榮的醫療內涵，更因為兩者對健康與美學的理念相同，促使R-MEDY進而選擇進駐「閣睿Marco Polo」，不但一起為加拿大閣睿的客戶服務，自己也成為加拿大閣睿的客戶，可謂「親上加親」。
R-MEDY醫療集團是一家結合家庭醫療和功能醫學的全球個人健康管理中心，旗下擁有享譽北美的Vancouverlaser。Vancouverlaser由世界級醫美教父Dr. Martin Braun於27年前創立，目前為加拿大最大的醫學美容集團。據指出，高度注重醫療品質的R-MEDY，選擇進駐「閣睿Marco Polo」有三大主因：一是認可加拿大閣睿的品牌，二是「閣睿Marco Polo」的規劃，三是該建築所位居的地段。
Dr. Martin Braun透露，過去也有不少開發商相中集團的名氣，主動接洽尋求合作，但因雙方理念與溝通時有差距，一直沒能完成，加拿大閣睿對品質與生活美學的堅持和「R-MEDY」非常契合，讓此次合作格外順利，一口氣就在8樓買下逾半層空間，計劃打造為該區最大的醫療診所。。
Cambie走廊核心地段，也讓R-MEDY在進行評估時大大加分。溫哥華西區原本就是消費力極強的富人區，加上市政府鎖定Cambie走廊進行大規模都市更新與開發，未來將成為超越Downtown的溫哥華新都心。「閣睿Marco Polo」座落的地點尤其交通便捷，旁邊即是49街蘭加拉捷運站，對面還有高爾夫球場，建案本身充足的車位配置更解決了讓當地人士頭痛的停車問題，Dr. Martin Braun認為：「在便捷地理位置與人口紅利的因素下，可大幅擴展R-MEDY的品牌能見度，因此首次與建築品牌攜手，就決定選擇加拿大閣睿」。
源自台中七期，「加拿大閣睿」以品牌建商的態度與實力成為當地第一品牌，新作「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場，目前除了R-MEDY進駐的國際醫療樓層外，更規劃了高端教育樓層，吸引加拿大大都會交響樂團「VMO」與政府托育中心計畫進駐，專業主題的分層規劃，形成以資源加乘的磁吸效應，正是溫哥華頂尖服務業最喜愛、最有效聚客的經營模式。
「閣睿Marco Polo」更建構了咖啡空間、健身會館、商務中心、中庭劇場、Lounge、美食廚房等私人俱樂部級公設，搭配「GRYPHON VIP」的深化服務，以及激勵士氣與工作效率的高規格國際商務中心接待空間，以溫哥華當地服務業佔比高達81%的市場需求，如此高規奢華，又可以在工作之餘享受生活的醫療．教育商業廣場，自然能吸引高專業、高技術的服務業。加上北美貨幣強勢穩定、商業型產品在加拿大免身分就可購買，各項優勢均吸引高資產族選擇購置，躍升「國際房東」，進可增值套利、退可出租獲利，資產配置與投資收益皆具有長期願景。
加拿大溫哥華是全球華人移民首選。只是，對台灣移民而言，醫療不夠便利性是美中不足。隨著加拿大第一醫療集團「R-MEDY」，宣布進駐源自台中七期的「加拿大閣睿」最新力作「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場，並以旗艦級規劃，提供安心、快速、優質的全方位醫療服務，可說為溫哥華注入媲美台灣的即時醫療禮遇，獲得高資產族買家熱切期待。
根據加拿大民調機構Angus Reid Institute於2022年發布的調查數據顯示，加拿大雖擁有健全的Medical Services Plan（簡稱MSP）健保制度，但因醫療人力吃緊，全國仍有超過600萬人缺乏家庭醫生，且其中1/3即使耗時一年等待，依然排不到看診機會，這對習慣於台灣豐富醫療資源的新移民來說特別難以適應，即便是久居當地、擁有固定家庭醫師的民眾都直呼：「想見到醫師一面都很難！」
深耕溫哥華富人區，並導入台灣豪宅禮遇溫度的加拿大閣睿，再度擴大、深化對客戶的服務內涵，有感於新移民很難在短時間內，在當地得到妥善的醫療服務，特地與加拿大第一醫療集團R-MEDY合作，將「健康」納入全新售服「GRYPHON VIP」的一環，為客戶提供既迅速又尊榮的醫療內涵，更因為兩者對健康與美學的理念相同，促使R-MEDY進而選擇進駐「閣睿Marco Polo」，不但一起為加拿大閣睿的客戶服務，自己也成為加拿大閣睿的客戶，可謂「親上加親」。
R-MEDY醫療集團是一家結合家庭醫療和功能醫學的全球個人健康管理中心，旗下擁有享譽北美的Vancouverlaser。Vancouverlaser由世界級醫美教父Dr. Martin Braun於27年前創立，目前為加拿大最大的醫學美容集團。據指出，高度注重醫療品質的R-MEDY，選擇進駐「閣睿Marco Polo」有三大主因：一是認可加拿大閣睿的品牌，二是「閣睿Marco Polo」的規劃，三是該建築所位居的地段。
Dr. Martin Braun透露，過去也有不少開發商相中集團的名氣，主動接洽尋求合作，但因雙方理念與溝通時有差距，一直沒能完成，加拿大閣睿對品質與生活美學的堅持和「R-MEDY」非常契合，讓此次合作格外順利，一口氣就在8樓買下逾半層空間，計劃打造為該區最大的醫療診所。。
Cambie走廊核心地段，也讓R-MEDY在進行評估時大大加分。溫哥華西區原本就是消費力極強的富人區，加上市政府鎖定Cambie走廊進行大規模都市更新與開發，未來將成為超越Downtown的溫哥華新都心。「閣睿Marco Polo」座落的地點尤其交通便捷，旁邊即是49街蘭加拉捷運站，對面還有高爾夫球場，建案本身充足的車位配置更解決了讓當地人士頭痛的停車問題，Dr. Martin Braun認為：「在便捷地理位置與人口紅利的因素下，可大幅擴展R-MEDY的品牌能見度，因此首次與建築品牌攜手，就決定選擇加拿大閣睿」。
源自台中七期，「加拿大閣睿」以品牌建商的態度與實力成為當地第一品牌，新作「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場，目前除了R-MEDY進駐的國際醫療樓層外，更規劃了高端教育樓層，吸引加拿大大都會交響樂團「VMO」與政府托育中心計畫進駐，專業主題的分層規劃，形成以資源加乘的磁吸效應，正是溫哥華頂尖服務業最喜愛、最有效聚客的經營模式。
「閣睿Marco Polo」更建構了咖啡空間、健身會館、商務中心、中庭劇場、Lounge、美食廚房等私人俱樂部級公設，搭配「GRYPHON VIP」的深化服務，以及激勵士氣與工作效率的高規格國際商務中心接待空間，以溫哥華當地服務業佔比高達81%的市場需求，如此高規奢華，又可以在工作之餘享受生活的醫療．教育商業廣場，自然能吸引高專業、高技術的服務業。加上北美貨幣強勢穩定、商業型產品在加拿大免身分就可購買，各項優勢均吸引高資產族選擇購置，躍升「國際房東」，進可增值套利、退可出租獲利，資產配置與投資收益皆具有長期願景。