安全性行為就不會染HPV？性伴侶多才會感染？　專家破解HPV迷思！

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HPV感染與性伴侶多寡有關？ 安全性行為也會感染？許多人會將HPV的感染率與「性伴侶多寡」劃上等號，認為性伴侶多的人才會得到HPV。不過，李龍騰副理事長指出，性伴侶數量少並不表示可以完全脫離HPV的感染風險，根據研究指出，即使維持單一性伴侶，仍有6成的機率感染HPV，若是一生中累計3－6位性伴侶，感染HPV的風險則高達9成。
雖然伴侶經驗複雜者HPV感染風險較高，但性伴侶少者仍有感染風險，因此也應重視HPV預防。
此外，並不是維持安全性行為就不會感染HPV，黃信彰理事長表示，雖然HPV主要傳染途徑為性行為，但因為它具有高度傳染性，皮膚、黏膜等接觸到HPV都有可能會感染，就算是維持安全性行為，仍可能因接觸附著在器官上的HPV而造成感染。
謹記HPV預防3關鍵 即使已有性行為預防仍不晚不過，維持安全性行為確實可以減少HPV感染風險，因此台灣家庭醫學醫學會提醒，民眾應謹記HPV預防3關鍵：
- 安全性行為
- 女性定期抹片檢查
- 男女依醫囑接種HPV疫苗
因此人人都應HPV預防，雖然在性行為前就施打HPV疫苗預防效果較好，但即使已有過性行為仍來得及預防。
黃信彰理事長強調，HPV感染不分性別，國際間男女皆需預防HPV已成趨勢，截至2023年7月，全球已有53個國家實施男女共同接種HPV疫苗政策，顯示男女共同預防HPV是全球正努力達成的共同目標，希望男女共同依醫囑接種HPV疫苗，來幫助遠離相關疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58638
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