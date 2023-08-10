出席第二場「主流民意大聯盟」　郭台銘痛批：民進黨最忽視苗栗

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郭台銘強調，既然大家都說不公平，那就改變換人來做，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望；台灣每個縣市不分東西南北、離島偏鄉，「我們都是一家人，中央應該公平對待」，不分彼此共同攜手建設台灣。
郭台銘指出，在歷任縣長積極布局下，加上苗栗得天獨厚的投資條件，已經吸引到多間國際科技大廠到苗栗投資設廠，未來苗栗要連結竹竹苗，及台中新興科技走廊帶，因關鍵軸心地理位置，成為中台灣科技新都，已經指日可待。
他強調，苗栗在轉型發展關鍵時刻，中央政策與財政支持格外重要，所以我們要有一個了解苗栗、支持苗栗的人，「台灣阿銘是最了解、支持苗栗的人。」
此外，郭台銘提到，他四年前提出0到6歲國家養，政府不做他來做，該政策用在鴻海也交出漂亮成績單，三年多來鴻海扶養比高於台灣平均值四倍達到30.4%，出生率更遠高於台灣平均值五倍達到3.4%，「台灣阿銘是有執行能力的」，現在要把這執行力奉獻台灣、回饋苗栗。
最後，郭台銘重申，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，這是台灣的主流民意，也是台灣人的願望，只有大家團結合作，組成主流民意大聯盟，呼籲人民期待推出最好的人選，在總統與立委選舉徹底下架民進黨，台灣才有希望，中華民國才有未來。致詞完後，郭台銘與在場來賓共同合唱客家本色，也為本場活動畫下句點。