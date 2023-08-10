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出席第二場「主流民意大聯盟」　郭台銘痛批：民進黨最忽視苗栗

▲郭台銘今出席苗栗場「主流民意大聯盟」，他致詞時痛批民進黨最忽視苗立，中央統籌分配款不公平，讓苗栗財政陷入長期困境。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲郭台銘今出席苗栗場「主流民意大聯盟」，他致詞時痛批民進黨最忽視苗立，中央統籌分配款不公平，讓苗栗財政陷入長期困境。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者翁子竣／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選聲勢不斷，並於今（10）日前往苗栗參加第二場「主流民意大聯盟」說明會，多名藍營民代包括苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬，及苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌皆到場相挺。郭台銘致詞表示，苗栗成中台灣科技新都已指日可待，在轉型關鍵時刻，需要了解且支持苗栗的人，「台灣阿銘是最了解、支持苗栗的人。」

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郭台銘致詞時表示，過去這段時間他走入基層，從五月到現在來苗栗三次，深深感覺苗栗是一個好山好水，更是一個民風純樸的縣市；但遺憾的是，在民進黨中央執政下，苗栗卻是被最忽視的縣市，中央統籌分配款不公平，讓苗栗財政陷入長期困境，從2006年到2022年，苗栗稅收高達3845億元，但卻只拿到中央統籌分配款1866億，等於苗栗繳出180億，卻拿回一半都不到。

郭台銘強調，既然大家都說不公平，那就改變換人來做，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望；台灣每個縣市不分東西南北、離島偏鄉，「我們都是一家人，中央應該公平對待」，不分彼此共同攜手建設台灣。

郭台銘指出，在歷任縣長積極布局下，加上苗栗得天獨厚的投資條件，已經吸引到多間國際科技大廠到苗栗投資設廠，未來苗栗要連結竹竹苗，及台中新興科技走廊帶，因關鍵軸心地理位置，成為中台灣科技新都，已經指日可待。

他強調，苗栗在轉型發展關鍵時刻，中央政策與財政支持格外重要，所以我們要有一個了解苗栗、支持苗栗的人，「台灣阿銘是最了解、支持苗栗的人。」

此外，郭台銘提到，他四年前提出0到6歲國家養，政府不做他來做，該政策用在鴻海也交出漂亮成績單，三年多來鴻海扶養比高於台灣平均值四倍達到30.4%，出生率更遠高於台灣平均值五倍達到3.4%，「台灣阿銘是有執行能力的」，現在要把這執行力奉獻台灣、回饋苗栗。

最後，郭台銘重申，台灣人民希望改變，改變帶給人民希望，這是台灣的主流民意，也是台灣人的願望，只有大家團結合作，組成主流民意大聯盟，呼籲人民期待推出最好的人選，在總統與立委選舉徹底下架民進黨，台灣才有希望，中華民國才有未來。致詞完後，郭台銘與在場來賓共同合唱客家本色，也為本場活動畫下句點。

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