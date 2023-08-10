才剛送別李玟！二姊李思林怒發2點聲明 籲「勿傳播不實信息」
天后李玟CoCo於上個月5日過世，告別式則是在上個月31日舉行，本月1日出殯。近來網路流傳一段錄音，疑似抹黑二姊李思林。對此，李思林在微博發出聲明，強調已經委託律師事務所全權處理並已依法取證，「還有人持續散佈不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，這是絕對不可接受的！」
記者吳雨婕/綜合報導
李思林在聲明中提到：「在這個最不易的夏天，送別了摯愛的妹妹，除了悲痛只剩懷念……在此由衷感謝所有親友、歌迷，謝謝你們陪她走完在人世的最後一程，她在另一個世界一定能感受得到你們的愛！我相信她也更希望大家能夠放下悲傷、重拾歡笑，代替她踐行生前的理念，延續她生前的心願。」
李思林透露，CoCo生前每當遭遇挫折與誤解，都會選擇坦然面對並用自己的努力去克服困難，「作為CoCo的家人，我們深知其中的苦難與辛酸。如今，CoCo已經離我們而去，卻還有人持續散佈不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，這是絕對不可接受的！」
李思林因此提出2點聲明，第一點是「立即刪除並停止傳播不實信息及惡意揣測、侮辱、誤導性等言論，望相關網絡平台積極履行網絡服務提供者之監督義務立即屏蔽前述信息及言論，避免損害後果進一步擴大，且本人已經委託律師事務所全權處理並已依法取證。」
第二點則是，希望李玟的歌迷，以及其他社會大眾，勿信謠、勿傳謠，以免被有心之圖誤導、利用，對於傳播、散布不實信息的人，「本人將運用法律之武器窮盡一切法律之途徑保護自己和家人，並追責到底！懇請大家能夠給予CoCo和家人最後的愛護與尊重！」