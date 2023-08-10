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夏天戲水要小心！食腦變形蟲致死率 99 % 台灣隔 12 年再現個案

夏天戲水要小心！食腦變形蟲致死率 99 % 台灣隔 12 年再現個案
夏天戲水要小心！食腦變形蟲致死率 99 % 台灣隔 12 年再現個案

Heho健康

衛福部疾管署今天發佈，國內出現一起感染俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」引起腦膜炎死亡病例！該名病例是北部一名 30 多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今年 7 月 26 日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於 8 月 1 日死亡。

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國際間零星感染個案

疾管署表示，該名個案病程進展快速，僅發病七天就去世，診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「食腦變形蟲」感染導致的腦膜腦炎，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，請業者預防性停業及進行環境清消。

依疾管署監測資料顯示，於1965 年在澳洲發現首例人類感染病例，國際間近 5 年於巴基斯坦及美國持續有零星個案，巴基斯坦每年約 10 例，而美國每年約 5 例，以 7-8 月最多，美國自 1962 年至 2022 年累計 157 例，去年泰國及今年印度亦曾有零星感染案例。台灣曾於 2011 年確診 1 例因接觸溫泉水感染食腦變形蟲福引發腦膜炎死亡病例。



食腦變形蟲是什麼？

食腦變形蟲到底是什麼？其實是淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。

疾管署指出，溫暖的淡水、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播，人類病例罕見。

該疾病潛伏期約 1-7 天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約 99 %。

疾管署提醒，食腦變形蟲好發於夏季，呼籲民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中；於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥。戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫。

文、圖／王芊淩

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏天戲水要小心！食腦變形蟲致死率 99 % 台灣隔 12 年再現個案

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