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中國地產商碧桂園爆危機　台金融業曝險逾3億、投資人踩雷17.7億

▲中國地產開發商碧桂園爆出2筆美元債券利息未如期償還，曾被中國官方譽為「業界模範生」，如今也陷入危機，財信傳媒集團董事長謝金河表示，「中國房市掀起冰風暴」。（圖／翻攝自碧桂園微博）
▲中國地產開發商碧桂園爆出2筆美元債券利息未如期償還，曾被中國官方譽為「業界模範生」，如今也陷入危機，財信傳媒集團董事長謝金河表示，「中國房市掀起冰風暴」。（圖／翻攝自碧桂園微博）

記者顏真真／台北報導

中國大陸地產開發商碧桂園傳出債務危機，市場擔憂恐成為下一個恒大，金管會今（10）日也緊急清查國內金融業曝險情況，經調查台灣金融業曝險約新台幣3.06億元，而國人投資踩雷則有17.7億元。

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目前傳出碧桂園尚未支付2筆已到期的美元債券利息，涉及金額達2250萬美元，即便2筆利息還在30天寬限期內，作為中國房地產業巨頭，碧桂園債息跳票隱藏的財務流動性壓力，引發市場關注，也讓在香港上市的碧桂園股價閃崩。

面對碧桂園爆債務危機，國內也傳出有2家民營銀行銷售公司債踩雷，金管會今日也緊急清查。金管會指出，截至6月為止，僅1家銀行有曝險，主要是參加聯貸，金額約在新台幣2.86億元、約902萬美元，目前還款息是正常的，而且對大陸投資都有依規定提例備抵呆帳。至於國內證券業投資餘額1977萬，保險業對碧桂園的曝險為零，也就是說，金融3業曝險合計約3.06億元。

至於國人投資踩雷部分，金管會說，有2家民營銀行銷售碧桂園公司債給客戶，合計規模達新台幣0.7億元。在投信基金部分，有64檔基金共曝險17億元，占全體公私募基金規模的0.03%，占比極低。

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