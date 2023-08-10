茵聲分手劉書宏主因全說了！小S逼問「是劈腿嗎」 她曝背後真相
百萬YouTuber「這群人」成員茵聲長相甜美且個性自然，受到許多觀眾喜愛，而她過去曾和男星劉書宏交往3年，還在個人頻道推出情侶單元「龍咬死兔」，兩人卻在2021年5月宣布分手。近日，茵聲在節目上被主持人小S逼問兩人分手主因，她坦言是因為自己控制慾比較強，不喜歡男友跟別的女生走太近，至於男方是否有劈腿？茵聲回答：「沒有劈腿，但跟別人友好一點而已。」
記者賴禹妡/綜合報導
茵聲近日在節目《小姐不熙娣》中，透露曾和劉書宏交往3到4年，當時是受到男方追求，「招式就是會找你出去喝東西這樣子」。茵聲還爆料，劉書宏為了耍帥，會故意在講話時穿插英文，問店員：「請問你們有Table的位置嗎？」讓茵聲忍不住出言吐槽，引來全場哄堂大笑。
茵聲也坦言，她和劉書宏分手後仍是好友關係，小S聽完立刻逼問茵聲，分手主因是否為某方劈腿？對此，茵聲先是遲疑一陣子，接著直言：「沒有劈腿，但跟別人友好一點而已。」不過她也解釋，因為自己佔有慾比較強，不喜歡男友跟別的女生走太近，但劉書宏的身分就是演員，本來就無法避免和同劇組女性友人接觸。
茵聲表示，雖然劉書宏分手後一度積極復合，讓她有些動搖，但之後又發現他和別人「很友好」，讓她最後還是打消念頭，「我就想說算了，好像不太適合」。事實上，茵聲曾在影片中自認有感情潔癖，拍吻戲時會突然在腦中冒出「對不起另一半」的想法，未來可能也會避免和演員交往。