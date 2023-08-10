《綜藝大熱門》10年了「珍貴合照曝」！吳宗憲變化驚人：都不會老
由吳宗憲、Lulu、陳漢典主持的節目《綜藝大熱門》在上月1日邁入10週年，近日官方透過臉書粉專分享這十年來的種種回憶，更曝光幕後辛酸，表示節目實際上都是錄到半夜，但主持人們都充滿活力把午夜場錄完，官方接著曬出這十年來的珍貴合照，感謝主持人、藝人和一路相伴的觀眾朋友，網友們看完照片也驚呼：「吳宗憲都不會老」、「現在節目做到憲哥當爺爺，希望之後節目可以做到典Lu結婚生孩子。」
記者郭佩蓉/綜合報導
《綜藝大熱門》今（10）日在臉書粉專發文，表示《綜藝大熱門》自2013年7月開播，已經十週年了，「感謝觀眾的陪伴，陪我們經歷了三千多天（兩千多集），從第一代的棚景到現在也第三代囉！最最最感謝的是為《綜藝大熱門》奉獻的藝人們，《綜藝大熱門》累積做過快一千支表演，不管是歌唱、舞蹈、段子都有，甚至有時候還會帶藝人出一些荒謬的外景，或是跟家人聯合來整你們，謝謝大家對《綜藝大熱門》的要求都是赴湯蹈火的完成，有你們才能成就每一集這麼優秀的內容」。
《綜藝大熱門》也表示，最感謝的莫過於吳宗憲、Lulu、陳漢典三位主持人，「就像是我們的爸爸、哥哥、姐姐，一打開電視他們三個就帶給觀眾很多的歡樂，但實際上都是錄到兩三四點，但他們都是充滿活力的把午夜場錄完，看電視一定都看不出來那是錄到凌晨的樣子吧！十年了！謝謝你們的陪伴」。
從照片中也能看見，吳宗憲、Lulu和陳漢典無論是在節目中還是私底下都經常相聚，好感情一覽無遺，而吳宗憲這些年來幾乎零變化，甚至還有愈來愈年輕的趨勢，讓網友們忍不住驚呼：「已經十年了，還要更多個十年，太棒的節目，尤其典典變帥了，lulu變美，憲哥不老，祝收視長紅」、「吳宗憲你都不會老，讚喔！我超喜歡看你們的節目」、「台灣最好看的綜藝節目，三個人缺一不可，非常讚的組合。」Lulu也笑說：「謝謝大熱門沒有把第一年的照片po出來」陳漢典則是感嘆：「好多回憶喔！繼續Hito！」