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長新冠再＋１！　他2次確診雙耳「蟬鳴」刺耳又擾人

長新冠再＋１！　他2次確診雙耳「蟬鳴」刺耳又擾人
長新冠再＋１！　他2次確診雙耳「蟬鳴」刺耳又擾人

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一位40歲的男性國中教師，在新冠肺炎第二次確診一個月後，出現兩耳有如蟬叫的耳鳴，引起失眠、焦慮、恐慌，幾乎無法教學。就醫經詳細檢查和診斷，極可能是因新冠病毒侵犯內耳毛細胞導致耳鳴，經藥物治療搭配微電流刺激療法後，再也聽不到刺耳的「蟬鳴」聲。

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內耳毛細胞病毒影響　新冠造成雙側耳鳴

這位國中老師在第二次新冠肺炎確診康復後，原本身體都沒有什麼後遺症，沒想到一個多月後，兩耳突然聽到如蟬鳴的嘰嘰聲，夜深人靜後更為明顯，「吵」到他無法睡眠。澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師郭哲宏表示，經純音聽力檢查和耳壓檢查，顯示該病患的耳神經沒有明顯異常，再做耳聲傳射檢查卻出現異常，經詳細診斷，推測該病患的內耳毛細胞受到病毒的影響，才導致雙側耳鳴。進一步追蹤病毒的來源，該病患才說出他曾經是新冠確診了兩次，因此合理懷疑他的耳鳴，極有可能是新冠肺炎的後遺症，病毒侵犯到內耳毛細胞。

「微電流刺激療法」　刺激大腦分泌激素緩和症狀

這樣的耳鳴病例，除了給藥物治療外，郭哲宏醫師建議病患做「微電流刺激療法」，將感應夾夾在雙側耳垂，以極低的微安培安全電流量，刺激大腦促使分泌相關激素和神經傳導物，來緩和耳鳴現象。經兩週做了六次的治療，該患者已幾乎「聽」不到蟬鳴的痛苦聲音，睡得好自然就不再焦慮恐慌，安心為學生上課。微電流刺激療法對偏頭痛、失眠、焦慮有一定的緩解功效，協助患者減輕藥量，甚至可以協助改善藥物治療不完全的部分。

長新冠症狀多　民眾應提高警覺

郭哲宏說，新冠肺炎會讓病人有嗅覺、味覺失調，也會有一些長冠後遺症如疲倦、頭痛、失眠等，這位兩次確診的國中老師的雙側耳鳴症狀，極可能也是長新冠的一種症狀，值得民眾提高警覺。

一般來說，耳鳴有單側和雙側，單側耳鳴的原因有中耳積水或中耳炎、鼻咽癌、鼻竇炎、外耳道發炎等。雙側耳鳴通常與情緒壓力、睡眠障礙、偏頭痛、感冒有關。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58817

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