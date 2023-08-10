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美食腦變形蟲致死率97.4%！CDC籲避免鼻腔吸水　全美每年僅有3例

▲俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里蟲」。（圖／翻攝自美國疾病管制中心CDC）
▲俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里蟲」。（圖／翻攝自美國疾病管制中心CDC）

國際中心楊智傑／綜合報導

國內一名北部30多歲女性因俗稱「食腦變形蟲」（brain-eating amoeba）的「福氏內格里蟲」感染導致腦膜腦炎死亡，全台高度關注下疾管署也與地方衛生局召開專家會議緊急提出應對方案與建議。在美國，該寄生蟲也在過去61年導致97.4%的感染患者死亡，美國疾病管理局CDC也整理了相關防治措施與簡介，提醒民眾如何發現以及避免該寄生蟲。

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台灣發生12年來首見的「食腦變形蟲」引發腦膜腦炎致死案例，這個俗稱「食腦變形蟲」的寄生蟲本名是福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria Fowleri），今年全美有3名患者分別在佛州以自來水沖洗鼻子、在內華達與喬治亞州於天然溫泉或淡水湖游泳而感染喪命。

根據《華盛頓郵報》、《CNN》以及美國疾管署資訊顯示，福氏內格里蟲是異葉足綱（Heterolobosea）的內格里蟲（納氏蟲屬），並非阿米巴原蟲，但該寄生蟲在環境適於生存時會以「類阿米巴」形式生存因使經常遭人誤認，但事實上它的生命周期有3種型態：囊胞、類阿米巴以及鞭毛蟲；福氏內格里阿米巴原蟲感染會因為寄生蟲透過嗅覺神經篩板（Cribriform plate）中央的縫隙進入腦部，尋找食物來源時破壞腦組織，造成腦腫脹及容易致死的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」（Primary Amoebic Meningoencephalitis，PAM）。

美國CDC指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，福氏內格里蟲的感染並不會人傳人，喝下遭病原體污染的水也不會被感染，但人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔。該寄生蟲特別喜歡溫暖環境，包含湖泊、河川、溫泉水、熱水器、含氯量不足的游泳池，而危險的是該疾病潛伏期約1-7天，症狀則可能最長潛伏12天且發病後病程進展快速，初期症狀包含頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、精神渙散、失去平衡感、癲癇發作、幻覺昏迷等腦炎症狀，而發病後患者通常會在2周內死亡且死亡率約99%。

美國CDC數據指出，自1962年至2021年，美國154起感染案例中僅有4人倖存，而全球70億人中，過去僅出現200多例案例，傳染人類的案例相對罕見；加州大學河濱分校生醫科學教授威爾遜（Emma H. Wilson）也說，這種寄生蟲在環境中很常見，但感染案例極為罕見，美國每年大約只有3例。然而，因為病程進展非常快速，加上目前並無特定的治療方式，因此致死率高，CDC稱目前僅有一款最新藥物米替福辛（Miltefosine）被證明可以在實驗室殺死福氏內格里蟲，美國過去這4名倖存者中，有3人正是透過這類藥物進行治療。

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