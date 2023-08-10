美食腦變形蟲致死率97.4%！CDC籲避免鼻腔吸水　全美每年僅有3例

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根據《華盛頓郵報》、《CNN》以及美國疾管署資訊顯示，福氏內格里蟲是異葉足綱（Heterolobosea）的內格里蟲（納氏蟲屬），並非阿米巴原蟲，但該寄生蟲在環境適於生存時會以「類阿米巴」形式生存因使經常遭人誤認，但事實上它的生命周期有3種型態：囊胞、類阿米巴以及鞭毛蟲；福氏內格里阿米巴原蟲感染會因為寄生蟲透過嗅覺神經篩板（Cribriform plate）中央的縫隙進入腦部，尋找食物來源時破壞腦組織，造成腦腫脹及容易致死的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」（Primary Amoebic Meningoencephalitis，PAM）。
美國CDC指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，福氏內格里蟲的感染並不會人傳人，喝下遭病原體污染的水也不會被感染，但人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔。該寄生蟲特別喜歡溫暖環境，包含湖泊、河川、溫泉水、熱水器、含氯量不足的游泳池，而危險的是該疾病潛伏期約1-7天，症狀則可能最長潛伏12天且發病後病程進展快速，初期症狀包含頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、精神渙散、失去平衡感、癲癇發作、幻覺昏迷等腦炎症狀，而發病後患者通常會在2周內死亡且死亡率約99%。
美國CDC數據指出，自1962年至2021年，美國154起感染案例中僅有4人倖存，而全球70億人中，過去僅出現200多例案例，傳染人類的案例相對罕見；加州大學河濱分校生醫科學教授威爾遜（Emma H. Wilson）也說，這種寄生蟲在環境中很常見，但感染案例極為罕見，美國每年大約只有3例。然而，因為病程進展非常快速，加上目前並無特定的治療方式，因此致死率高，CDC稱目前僅有一款最新藥物米替福辛（Miltefosine）被證明可以在實驗室殺死福氏內格里蟲，美國過去這4名倖存者中，有3人正是透過這類藥物進行治療。
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