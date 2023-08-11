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印度退休司令：台海和平　權力平衡不能倒向中國

▲印度退休海軍司令辛赫日前在台北強調，要確保台灣海峽危機不演化為衝突，理念相近國家必須確保權力平衡不會倒向中國。示意圖。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲印度退休海軍司令辛赫日前在台北強調，要確保台灣海峽危機不演化為衝突，理念相近國家必須確保權力平衡不會倒向中國。示意圖。（資料照／記者呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者林行健新德里10日專電）印度退休海軍司令辛赫日前在台北強調，要確保台灣海峽危機不演化為衝突，理念相近國家必須確保權力平衡不會倒向中國。

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辛赫（Karambir Singh）於2019年5月接任印度海軍司令，2021年11月退役，現為印度國家海事基金會（The National Maritime Foundation， NMF）會長。

他與印度退役陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）及退役空軍司令巴道里亞（RK Singh Bhadauria），8日一同出席在台北由遠景基金會、中華民國外交部合辦的「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」。

根據遠景基金會網站的影片，辛赫在論壇上表示，早年的冷戰已在今日重演，且局勢甚至更令人擔憂，台灣海峽、南海、東海成為地緣政治對抗的中心，而台灣是最可能爆發衝突的熱點。

辛赫警告，對比中共於1993年和2022年發表的「台灣問題」白皮書，中國對台灣的措詞愈來愈強硬、侵犯意圖愈來愈明顯，相信一旦中國認為權力平衡已倒向自己時，就會對台灣動手。

他說，因此，理念相近國家必須「確保權力平衡不會傾斜到中國那邊」。

辛赫認為，世界在過去兩年間分裂為以美國與中國為首的兩個集團，雙方在權力、貿易、金融、貨幣、甚至支付系統等方面激烈交鋒，但「發展中國家不應被迫在兩陣營之間選邊」。

從印度視角出發，辛赫說，印度必須在脆弱、複雜的大環境中生存、競爭，因此「選擇不被捲入強權對抗」，而是透過戰略自主、多邊結盟、議題性結合等作法，來維護自身利益。

但他也提到，印中兩國在實際控制線（LAC）一帶已對峙逾3年，這堅定了印度與中國競爭的決心，同時，印度也不希望中國在南海的武斷行徑，複製到其他地方。

如何因應台海局勢？辛赫重申了印度外交部去年8月發布的聲明，呼籲各方克制，避免採取片面行動去改變現狀。

他並建議理念相近國家，包括中等強國與「南方世界」在內，凝聚成一股力量，共同施壓以確保台海危機不至於演變成衝突。（編輯：陳承功）1120810

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