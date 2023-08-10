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拍影片談居住正義！柯文哲：大力蓋社宅、贊成實坪制

▲柯文哲今天透過影片發布居住正義施政理念，他表示，社會住宅應大力蓋、大力補貼租金，並透過稅制改革，把空屋逼到租屋市場。（圖／記者朱俊強攝）
▲柯文哲今天透過影片發布居住正義施政理念，他表示，社會住宅應大力蓋、大力補貼租金，並透過稅制改革，把空屋逼到租屋市場。（圖／記者朱俊強攝）

中央社

（中央社記者郭建伸台北10日電）台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天透過影片發布居住正義施政理念，他表示，社會住宅應大力蓋、大力補貼租金，並透過稅制改革，把空屋逼到租屋市場；另一方面，現在買房公設灌水太厲害，他贊成實坪制。

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柯文哲晚間在社群平台發布施政理念影片，名為「政治就是科學」，第一集主題為「堅定邁向居住正義」。

柯文哲指出，社宅可以帶動4項功能，分別是實踐居住正義、形塑城市美學、帶動台灣智慧建築產業發展、帶入社會新形態；過去台北市府規劃社宅時，會先調查周邊社區需求，例如托幼、托老、小作所、區民活動中心、里長辦公室，並在社宅中提供這些設施，有效降低居民抗爭阻力。

柯文哲在影片中提到，社會住宅是國土重規劃很重要的方法，分別有「大眾運導向發展（TOD）」、「市有建物及用地整合運用導向之都市發展（EOD）」兩種模式；前者的社會住宅可蓋在捷運線末端，後者則是在校舍改建併校後，利用多餘空間蓋社會住宅。

影片中談及，若當總統要如何增加社宅數量，柯文哲表示，社會住宅第一步是找出閒置公有土地，其實公家手中還是有很多資源，只是沒有充分去做。

柯文哲表示，常常國家把土地賣掉，賣掉後助長炒土地；如果政府手上還有國有土地，應當以蓋社會住宅為主，不應當賣給民間繼續炒作房子。

柯文哲指出，應透過稅制，把空屋逼到租屋市場，解決方法包含出租所得在綜所稅採分離課稅；或採取多屋稅，例如持有房子越多稅越貴，但若房東公益出租，稅就可以降低，並建立檢舉制度。

談及買房族的虛坪問題，柯文哲表示，現在公設灌水太厲害，他贊成實坪制，房地合一、實坪制本來就該推廣。

柯文哲表示，邁向居住正義，沒有捷徑，除了堅定大力蓋，他還會用力改革稅制、打破租屋黑市，將補貼真正用在租戶身上；他在台北市長任內興建社會住宅戶數最多，最了解營運時會碰到的困難，他會秉持科學，用最強的執行力與意志力實踐居住正義。（編輯：蘇龍麒）1120810

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