中國最大金礦！山東黃金集團「費時23年」探查 價值上看8800億元
根據中國的山東黃金集團召開記者會，該集團在當地成功探查一處名為西嶺金礦，也是全中國目前最深的單體金礦床，預計按照每年330萬噸的開挖進度，大約能夠在裡頭取得592噸黃金以及590噸白銀，潛在經濟價值初估超過人民幣2000億元，相當於新台幣8800億元。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《中國新聞網》、《上海證券報》等中國媒體報導，山東黃金集團10日在濟南召開西嶺金礦勘探成果新聞發布會，並宣布他們在山東省萊州市，也是世界第三大金礦區的膠東成礦區，發現了一處名為西嶺金礦的目前最深單體金礦床。西嶺金礦從普查到勘探階段，歷時23年，山東黃金集團累計投入資金約8.8億元，經查明後金礦石量約1.47億噸，為此該集團完成機械岩心鑽探30多萬公尺，並設計實施了「中國岩金勘查第一深鑽」，最終鑽孔深4006.17公尺。
報導指出，該礦區若按正常開採速度，約可以產40餘年的黃金，而在2017年詳查備案382.58噸金金屬量的基礎上，新增金屬量209.606噸，累計探獲金金屬量592.186噸，伴生銀590噸，預估潛在經濟價值超2000億人民幣；該礦對於中國的科學研究、黃金行業發展也急劇重要意義，記者會上該集團稱這替中國打造「世界級黃金生產基地」提供有力支援。
不過在2021年，中國山東的笏山金礦才剛發生原因不明的爆炸事故，且因負責單位與公司第一時間並無通報災情，棲霞市府也錯過救援的黃金時間導致22名礦工被困，最後整個救援過程經歷整整兩個星期，11名受困的礦工才成功獲救，另外有10人罹難、1人下落不明，而該起事件必須負責的正是中國四大金礦業之一、同時又橫跨礦業、房地產、金融業等的大型國有企業「山東招金集團」其中一間子公司，這也導致中國社會對於國有黃金產業背景以及金礦探產存在一定程度的質疑。