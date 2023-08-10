影／厄瓜多總統候選人遭暗殺、頭部中彈亡　曾透露遭販毒集團恐嚇

不想漂了！中國畢業生「返鄉就業」比例近五成　寧願回家抱鐵飯碗

▲中國就業市場慘澹、經濟發展前景未明，數據指出去年畢業的大學生有將近五成選擇返鄉就業，而非在房租陸續高漲的大城市生活。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國就業市場慘澹、經濟發展前景未明，數據指出去年畢業的大學生有將近五成選擇返鄉就業，而非在房租陸續高漲的大城市生活。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國過去刺激年輕人前往科技大廠就業、建構夢想生活的大城市如北京、上海、廣州、深圳，如今在前景未明的經濟發展與持續提升的青年失業率下，已經失去「明星光環」，根據最新調查數據，中國如今的大學畢業生們漸漸選擇「返鄉就業」，其中與大城市房租不斷上漲、就業機會難尋年輕人改捧鐵飯碗等因素有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國教研機構「麥可思研究院」最新調查報告以及《路透社》、《中新社》報導，中國近年來「返鄉就業」的大學畢業生比例呈上升趨勢，去年應屆畢業生中，有將近47%的學生在完成學業後的六個月內返回父母家中，而這項數字在疫情發生前的2018年只有43%。

該數據記錄了從2018年至2022年畢業的5屆大學畢業生，發現這些應屆畢業者中選擇返鄉就業的比例逐年提升，到了2022年已經接近半數；其中，在2022年的畢業生裡，家鄉本在中國東部地區的畢業生，返鄉就業比例達59%，在西部地區者則降為44%，而在東北地區者更只有24%。

另外，報告提到，女性選擇返鄉就業的比例達52%，男性則為40%，並稱這或與女性偏向「追求安全穩定」的心理有關，不過《路透》也訪問到一名向金融公司投了十幾份履歷的女性畢業生，對方提到儘管在北京找工作發展並不容易，求職也沒有任何具體結果，她也想過回內蒙古老家工作，但父母已經為她支付了2600元人民幣的房租，她打算「再試一試」。

房租壓力也是北上廣深等大城市失去光環的原因之一，《中新社》報導指出，根據過去半年來的調查，北京自去年12月至今年6月，房租就上漲了5%，而廣州和深圳的漲幅為2.8%，調查也顯示有80.7%的受訪者稱自己畢業時為租房而感到困擾。

經濟壓力與求職困難的結果反應在就業的選擇上，根據該項調查報告，返鄉就業的中國年輕人選擇到政府機構、科研機構或事業單位工作者有25%，在國營企業工作者則有24%，兩者皆高於全國平均，而返鄉「選擇民營企業工作」者則有47%，低於全國平均4％，這意味著青年返鄉投身公職「端鐵飯碗」的比例跟全國畢業生比起來還要更高，與此同時，返鄉就業者對就業滿意度的數據則高達78%，略高於全國均值的77%。

連睡覺都不安穩！中國青年不堪房租高漲　徵「床友」共承擔

中國最大金礦！山東黃金集團「費時23年」探查　價值上看8800億元

陸客出籠！中國解禁團體旅遊　可赴日、美、英旅行

白宮收緊限制之際！中國網路巨頭　狂砸逾1500億台幣買輝達晶片

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀