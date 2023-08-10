首爾塔也成目標！韓國又收恐嚇電郵揚言炸毀日使館 疑同一人寄出
韓國社會近來瀰漫恐慌情緒，因應2起無差別攻擊掀起的模仿效應，使網路上殺人預告層出不窮，本週又接連2起恐嚇電郵揚言要引爆炸彈，最新一起指出要炸毀日本駐韓大使館、國立中央博物館、南山首爾塔等地標的威脅電子郵件，目前韓國警方正展開調查。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國警方於當地時間9日上午10時左右接獲恐嚇郵件的相關報警，發件人聲稱要炸毀國立中央博物館、日本駐日大使館、首爾塔、日本人學校。在經過警方調查後發現，電郵的發件人、收件人、郵箱IP地址，均與7日首爾市廳公務員收到、威脅殺害李在明的恐嚇郵件相同。
首爾市政府多名公務員7日時收到一封從日本帳戶發送的炸彈恐嚇電子郵件，上面除了標示電話和傳真號碼，還表示「殺害李在明民主黨黨代表吧，若8月9日下午3時34分仍未有所行動的話，將引爆定時炸彈」。
近來韓國因數起隨機殺人案和「殺人預告」等恐怖威脅而陷入高度警戒狀態。警方接獲通報後，緊急派出拆彈小組（EOD）、探測犬針對收到恐怖威脅的地方進行地毯式搜查，不過並未發現可疑物。
首爾警察廳網路犯罪偵查隊初步認定，兩封郵件是由同一人發送，而為求釐清具體寄件人資訊，也已經請求日本警視廳協助查案。報導指出，由於電子郵件是發自日本一家法律事務所，而所具名律師在日本是「真有其人」，因此不排除是電郵提到該名律師遭到冒名盜用。