正面照首度曝光！韓「無差別攻擊」兇嫌道歉：會在獄中寫悔過書
韓國本月3日發生一起引發社會高度關注的「無差別攻擊」事件，22歲兇嫌崔元鍾（최원종，音譯）在當天先是開車衝撞京畿道城南市盆唐區書峴站百貨公司外的路人，接著又持刀砍殺無辜民眾，不僅造成1死13傷的隨機襲擊，更在網路上引發不少模仿效應。今（10）在移送檢察廳時，他首度正面向媒體與外界亮相，並向死者家屬道歉，稱會在監獄內寫悔過書。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》、《韓國時報》報導，韓國警方在獲得總統尹錫悅、警察局總長的支持下，組成隨機殺人案件搜查專案小組並於10日上午9時，依照殺人、殺人未遂、預謀殺人等罪嫌將崔元鍾移送至水原地方檢察廳城南支廳關押。
有別於先前現身時的帽子與口罩的模樣，這次警方安排在他從警署1樓大廳至坐上檢方護送車輛，並讓他面對拍攝鏡頭與大眾和媒體對話，他對著鏡頭表示自己真的很對不
起受害者，希望正在醫院的傷者早日康復，也表示自己打算未來關押在拘留所時，在獄中寫悔過書。
報導指出，調查人員稱兇嫌先前在就讀高中不久因社交焦慮症（Social Phobia）而輟學，之後在2020年更被證實患上類分裂型人格，但沒有獲得適當治療。