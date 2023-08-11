YouTube付錢才能爽聽音樂？超強免費APP曝光 免錢背景播放必學
不少人會習慣用YouTube聽音樂，但如果想滑一下LINE或是螢幕進到黑畫面，音樂也會跟著中斷，想要持續播放可能就要讓手機一直亮著，但電量就會狂噴，其實如果不想下載apk，還有其他方式可以讓YouTube成為背景音樂，就是下載《Mixerbox》App，音樂來源為YouTube，眾多音樂都可以背景播放。
記者周淑萍/綜合報導
最快的方式當然就是直接付錢訂閱YouTube Premium ，除了看影片不用強迫觀看廣告，聽音樂也能直接開啟內建的背景播放。另外就是下載《Mixerbox》音樂播放軟體，是目前市面上最多人使用的免費聽音樂App，可免費聽YouTube眾多音樂，且支援背景播放，和歌單下載。
MixerBox背景播放：開啟MixerBox點選想要播放的歌單播放→隨意開啟其他的App或是執行其他手機功能，讓MixerBox成為暫存快取App→螢幕右邊上往下滑叫出「iOS 控制中心」就會出現MixerBox剛剛聽到一半的音樂，按下「播放」即可。
MixerBox製作歌單：可「收藏」或是製作「歌單」幾乎都能一鍵完成。使用步驟：首頁搜尋喜愛的歌曲→點選「…」→加到其他歌單或是新增歌單，即可完成。也可直接按下愛心符號直接收藏整張歌單。
匯入YouTube歌單：MixerBox有一項強大的隱藏版功能，就是支援YouTube歌單匯入，因MixerBox內歌曲主要來自於YouTube，在系統整合上能幫助用戶無痛系統轉移。使用方式：左上螺絲符號的「設定」功能內選擇「匯入YouTube歌單」→隱私權政策說明按下一步→點選想要匯入的歌單後和下一步，即可完成。