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夏日玩水不只「離岸流」要注意　消防中隊長曝事故單最常出現原因

▲夏天開心玩水，但消防中隊長提醒民眾到海邊遊玩時要謹記「五不、五要」原則。（示意圖／shutterstock）
▲夏天開心玩水，但消防中隊長提醒民眾到海邊遊玩時要謹記「五不、五要」原則。（示意圖／shutterstock）

記者周淑萍/綜合報導

海邊是炎夏最消暑的去處，接連的颱風帶來的海浪，讓不少追浪愛好者趨之若鶩，也成為消防局及救難團體最忙的季節。新北市政府消防局汐止中隊長謝旻峻表示近日案件量的確不少，觀察事故單最常出現的兩大原因，一為落單、另外則是體力不支游不回來。對此他分享了消防局再三強調的海邊戲水的「五不、五要」觀念，並呼籲如果遇到溺水要記得「叫叫伸拋划」，才是正確救援之道，千萬不要貿然下水救人，以免自己也慘遭不幸。

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謝旻峻提醒，消防員實際救難狀況常常發現不是溺者造成溺水，反而是救者溺斃，提醒民眾如果遇到有人溺水，想要前往搶救請先務必確認自身的安全裝備，若未曾接受救溺專業訓練，務必記好5字口訣：

📍溺水口訣「叫叫伸拋划」

  • 叫─大聲呼救，讓旁人知道這邊有人需要救援
  • 叫─呼叫119、118、112、110
  • 伸─利用竹竿、樹枝等延伸物給溺者
  • 拋─拋送球、瓶等漂浮物
  • 划─利用大型浮具划過去
謝旻峻表示，通常會去玩水的地方分為河川和開放海域，如果在河川遊玩，要特別留意溪流水象，像是水洞、齊頭水、沸騰線。其中齊頭水的部分，在某些溪水流域暴漲前，會出現一波等速度推進且後方混濁的水流，高度略高於原本的清澈溪水，而這波混濁的水流蓋過清澈的溪水以後，大概只剩5～10秒的時間離開準備暴漲的水域，一定要特別留意。

▲離岸流示意圖，其中兩個箭頭中間的海域為離岸流。（圖／翻攝中央氣象局數位科普網）
▲圖為離岸流示意圖，兩個箭頭中間的海域為離岸流。（圖／翻攝中央氣象局數位科普網）
在海邊的部分，就要留意「離岸流」，同時浪高超過6米，風力超過8級的時候，專家建議就不應該前往海邊遊玩。戶外戲水消防局提供「五不、五要」原則。

📍五不：

  • 不跳水：避免做出危險行為，不要跳水。
  • 不落單：不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
  • 不嬉鬧：不可在水中嬉鬧惡作劇。
  • 不疲累：身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。
  • 不長時：不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
📍五要：

  • 要合法：戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
  • 要注意：湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。
  • 要暖身：下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。
  • 要小心：注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。
  • 要冷靜：加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆，然後讓身體去在水面上漂浮的。

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