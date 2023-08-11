夏日玩水不只「離岸流」要注意　消防中隊長曝事故單最常出現原因

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謝旻峻提醒，消防員實際救難狀況常常發現不是溺者造成溺水，反而是救者溺斃，提醒民眾如果遇到有人溺水，想要前往搶救請先務必確認自身的安全裝備，若未曾接受救溺專業訓練，務必記好5字口訣：
📍溺水口訣「叫叫伸拋划」
- 叫─大聲呼救，讓旁人知道這邊有人需要救援
- 叫─呼叫119、118、112、110
- 伸─利用竹竿、樹枝等延伸物給溺者
- 拋─拋送球、瓶等漂浮物
- 划─利用大型浮具划過去
在海邊的部分，就要留意「離岸流」，同時浪高超過6米，風力超過8級的時候，專家建議就不應該前往海邊遊玩。戶外戲水消防局提供「五不、五要」原則。
📍五不：
- 不跳水：避免做出危險行為，不要跳水。
- 不落單：不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
- 不嬉鬧：不可在水中嬉鬧惡作劇。
- 不疲累：身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。
- 不長時：不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
- 要合法：戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
- 要注意：湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。
- 要暖身：下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。
- 要小心：注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。
- 要冷靜：加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆，然後讓身體去在水面上漂浮的。