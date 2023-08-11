英國2024春召開能源安全峰會　著眼俄烏戰爭兩週年

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議程重點包括強化能源供應與基礎建設韌性、促進有助能源自主的科研創新、全球能源安全合作、加速潔淨能源建設，以及協助消費者與企業取得價格更實惠、安全性更高的能源。
俄烏戰爭爆發後，英國政府採取一系列措施以提升能源自主與韌性，包括在國內同時擴大加速發展可再生能源、核能，並鼓勵開採北海（North Sea）石油和天然氣。
能源安全大臣夏普斯（Grant Shapps）近幾個月曾訪問美國、日本、南韓、印度、法國，並出席4月在比利時舉行的北海高峰會（North Sea Summit），以促進跨國能源合作。6月在倫敦舉行的「烏克蘭重建會議」（Ukraine Recovery Conference）也觸及能源安全議題以及烏克蘭的能源轉型。
另一方面，英國政府規畫今年秋季率先召開全球人工智慧（AI）安全峰會，近日任命總部位於倫敦的跨國科技人才與新創投資公司Entrepreneur First執行長柯立福（Matt Clifford），以及前國家安全副顧問布萊克（Jonathan Black）為峰會籌備工作領導人，代表首相在峰會前領導與各國政府、企業和專家協調溝通的工作。
英國外交部預告，AI安全峰會舉行日期「很快就會確定」。
峰會將聚焦AI科技與應用衍生的安全相關議題，以及標準和規範制定。英國政府致力確保在全球AI安全事務扮演領導角色，目標包括促成各國在AI風險管控與規範標準制定取得共識、採取協調一致的作為，同時在「嚴管」與「自由放任」兩個政策趨勢極端之間達成平衡。
英國3月率先發布AI安全政策藍圖，是最早採取相關舉措的國家之一。4月，英國宣布成立AI基礎模型任務小組（Foundation Model Taskforce），初期投入1億英鎊（約新台幣40億元），以加速發展安全的先進AI。
7月，作為聯合國安全理事會輪值主席國，英國召開聚焦AI科技與安全的會議，創安理會首例。（編輯：楊昭彥）1120811
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