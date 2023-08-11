美FBI將介入調查！總統候選人遇刺身亡逮6嫌 厄瓜多進入緊急狀態
厄瓜多總統候選人之一、現任國會議員比亞維森西奧（Fernando Villavicencio），9日驚傳在北部城市基多（Quito）參加競選活動時遭到槍殺，警方已陸續逮捕多名疑兇，厄瓜多也進入緊急狀態，為期2個月。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）10日證實比亞維森西奧遇害的消息，強烈譴責不法暴力行為，誓言要將兇手繩之以法，並宣布國家進入2個月的緊急狀態、全國哀悼3天，至於總統大選則將如期舉行。
比亞維森西奧是總統首輪競選的8名候選人之一，也是當地知名的反貪腐人士，他生前曾透露，自己及競選團隊遭到販毒集團恐嚇。9日當天他從基多一座體育場完成造勢活動後，剛坐上車準備離開，現場就響起槍聲，當地媒體聲稱，比亞維森西奧遭到「行刑式暗殺」，頭部中3槍。
報導指出，這起謀殺案的幕後黑手，應該與組織型密謀犯罪有關，厄瓜多當局已要求美國介入、協助調查，聯邦調查局（FBI）人員預計很快就會抵達厄瓜多。
厄瓜多警方稱，目前已有6名疑兇被捕，為哥倫比亞籍人士。當局搜查後還發現步槍、機關槍、手槍、手榴彈、步槍彈匣、彈藥等犯罪物品。