古樹、教堂遭毀！夏威夷「末日野火」死傷續攀升 百年來第2致命
美國夏威夷州近日遭大規模野火襲擊，知名旅遊勝地茂宜島（Maui）是重災區，不只已有53人因此死亡，有數百年歷史的小鎮拉海納（Lahaina）也大多化為灰燼。當局警告死傷人數恐怕還會再增加，有外媒統計稱，這可能是美國過去100年來，第2致命的野火。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，從加州消防局和國際災害數據庫EM-DAT的資料來看，過去百年，美國最致命的5場火災中，本次的夏威夷茂宜島事件暫時排第2，僅次於2018年11月造成85人死亡的加州營溪大火（California Camp Fire）。
夏威夷州州長格林（Josh Green）表示，茂宜島拉海納小鎮的大部分地區都被摧毀，導致數百戶家庭流離失所，除了5月才剛慶祝成立200年的懷奧拉教堂（Waiola Church）以外，一顆有150年歷史的大榕樹也被燒毀，這棵樹位於19世紀的夏威夷王國宮殿。
截至當地時間週四為止，雖然拉海納地區的野火已有80%被控制，但茂宜島仍有數萬人停電。格林並透露，隨著搜救工作持續進行，預計死亡人數將繼續攀升，強調：「自1960年的海嘯以來（造成61人死亡），夏威夷還從未經歷過如此廣泛的災難和傷亡。」
美國總統拜登（Joe Biden）已宣布夏威夷州的野火屬於「重大災難」，將為重災區茂宜島釋出聯邦資金。