吃糞、鎖狗籠、潑熱水！印尼女傭悲慘遭遇登外媒　淚訴雇主判太輕

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在抵達雇主家後幾週，霍蒂瑪就被指控有偷竊行為，儘管她從未承認自己有做任何壞事，卻還是被主人一家以及其他傭人聯合虐待，甚至被逼吃喝狗的排泄物，更慘的是，雇主還曾拿滾燙的熱開水潑她，造成她全身多處燙傷，傷疤到現在都清晰可見，並以鐵鍊鎖住她。
霍蒂瑪控訴，在雅加達工作8個月，她幾乎沒拿到工資，後來她設法逃出雇主家，「我當時很擔心司機會把我丟在路邊，因為我看起來甚至不再像人」，母親在一天凌晨於家門口發現渾身是傷的女兒並匆忙叫醒丈夫，告訴他：「我們的孩子回家了，但她快要死了」，將霍蒂瑪緊急送醫院治療。
霍蒂瑪的雇主被判入獄4年，其丈夫、女兒和其他6名傭人均被判刑3年半，霍蒂瑪事後並透露，她在雅加達期間甚至曾被性侵，但她一開始不太願意提及此事，警方則建議她針對這部分單獨提起訴訟。
報導指出，霍蒂瑪的案例在印尼其實並不罕見，身為全球最大的民主國家之一，卻沒有足以保護家事勞工的法案，導致超過400萬人（其中大部分是婦女）處於容易被虐待的威脅下。霍蒂瑪坦言自己對司法結果非常失望，因為與發生在她身上的事情相比，「這個判決太輕了。他們應該體會一下我的感受」。現在她只希望相關法案能盡快通過，自己是「最後一個受苦的人」。
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