當立委7年做了什麼？賴品妤列政績 回嗆館長「前4年是黃國昌」
館長陳之漢日前在直播中，提出民進黨立委賴品妤「物化動漫」議題，兩人隔空交鋒，近日又質疑賴品妤當立委「7年做了什麼」，對此，賴品妤在今（11）日凌晨，發文列出她在當立委期間所做的23項政績，並糾正館長「事實上我從2020年二月一號就職到現在任期約三年半，前四年新北市第十二選區的區域立委叫做黃國昌。」
記者林莞茜／綜合報導
賴品妤說，3年多前她接下了這個責任，從上任第一天起，她與團隊竭盡所能逐一克服推動許多這個選區過去沒人拾起的任務，截至目前為止我們做到了：汐東捷運優先核定、汐科車站將加開中段出口、無障礙設施，及新建下方停車場、台鐵汐止站加開班次、台鐵設沿線隔音牆、選區多間車站增設電梯及改善無障礙設施、國道一號增設康寧街南入匝道工程、爭取到「育兒津貼加碼」、「租屋補貼加碼」、為學貸族爭取到補貼升息所增加的學貸利息、補助學貸減免，以及獨家推動的「學貸門檻放寬」等。
賴品妤提到，她質詢全勤、高標提案、六千多件服務案、爭取到170億元以上中央經費、獲得公民團體評鑑為「第一名立委」、教育文化優秀立委、全立法院雙料優質立委等，「這些肯定的背後，是我對地方鄉親及青年的承諾，希望讓我的選區、讓整個台灣成為更適合人們生活的好地方」，而這些政績與成果，僅是她三年多來努力成果的一部分，「在中央，顧地方」不是口號而是實踐，有做的、有爭取到的她才會提出，這些資料在網路、社群媒體、新聞上都可輕易查得到。
賴品妤更直言「這三年多來有些人永遠只看得到我的外貌以及年紀，完全拒絕正視我做為一個立法委員，付出的勞動、心力以及獲得的成果」，這些人分明自己眼中只盯著她的面容，甚至隨意評價她的身體再假高尚的評論一句「花瓶」，掩飾自己的失德，這就正好的的確確是所謂的「物化」，她強調「不好意思我是人不是物，我有行動我有思考，會被花瓶困住的只能是你自己，不會是我。」