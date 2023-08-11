別發災難財！夏威夷野火已53死 當局祭緊急措施、防止物價哄抬
夏威夷野火災情嚴重，截至發稿時間為止，已知有至少53人因此死亡，美國總統拜登（Joe Biden）也宣布此事為「重大災難」。為了防止災後民生受到二次打擊，夏威夷政府祭出緊急政策，限制生活必須品價格，防止被有心人士亂哄抬，進而發起災難財。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《夏威夷今日新聞》（Hawaii News Now）報導，夏威夷消費者保護辦公室已實施凍結措施，防止民生必須品價格飛漲，8月31日之前，商家只能以「緊急狀態實施前」的價格，出售規定的商品，不得任意抬價。
規定包含的，主要是針對緊急情況會需要的東西，包括食物、水、汽油、烹飪燃料、發電機、醫療醫藥用品等；若商家仍執意漲價，則可能遭到罰款。
與此同時，夏威夷官方也忙著疏散成千上萬的遊客，以及因大火無家可歸的居民，將夏威夷會議中心設為臨時庇護所，夏威夷旅遊局與美國紅十字會聯合設立了援助中心。茂宜島官員並建議遊客，盡快離開拉海納小鎮和茂宜島，以便當局集中有限資源，專心幫助受災居民。
夏威夷航空也已增加航班，並推出經濟艙票價優惠，協助加快遊客撤離，希望在這個艱難時刻，盡可能提供更多靈活性，讓夏威夷能度過難關。