「台灣最棒、期待再來」高雄國際夏令營感動中結業

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營期當中，國際學生大啖不少在地台式美味！包括榮獲必比登推介的北港蔡筒仔米糕、VASO弘肉燥飯舖，也品嚐客家粄條、原住民特色佳餚，結業晚會更有道地的高雄知名小吃，包括鹹水雞、泡芙、油飯、手工麻糬、彩色地瓜球、彈珠汽水等，讓學生盡情享用高雄特色美食。
結業晚會中，國際學生踴躍發表營期以來對高雄的感想，更發揮創意秀出在夏令營拍攝的高雄回憶短片，呈現出不同國家青年以自身視角觀看到的高雄，為城市增添更豐富的多元面貌。
韓國Lee同學意猶未盡地說：「很難想像今天已經是營隊最後一天，非常期待下一次再來高雄！」同樣來自韓國的Choi同學也說：「讓我印象最深刻的是台灣南部傳統文化，和課堂上接觸到的中華文化完全不同，希望韓國可以跟台灣往來更頻繁，讓更多韓國人了解台灣！」
日本Nishi同學開心的說，這次真的吃到很多台灣在地食物、菲律賓Aniban同學尤其對夜市臭豆腐印象深刻。而韓國的李同學更以中文大聲感謝：「台灣人對我非常親切，台灣是最棒的！」所有學生都大讚夏令營帶來很多難忘回憶，並相約未來一定要再訪高雄！
行政暨國際處長張硯卿指出，國際夏令營的安排力求呈現高雄港灣城市的意象、獨有的多元文化和在地特色，跨局處的合作讓行程更加豐富，國際學生也能更了解高雄這座城市的包容及多元性。更期待所有國際學生感受最正港的台灣人情味後，都能成為高雄親善大使，以年輕人的視角與方式，向世界宣傳高雄魅力。