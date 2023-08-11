1女疑玩水染「食腦變形蟲」病亡　好發夏季、死亡率99％！戲水應3點預防

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1女感染「它」腦炎逝世 疑因於親水設施戲水染病國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，是1名北部30多歲女性個案，近期無國外旅遊史，發病前曾前往新北某室內親水設施遊憩。疾管署表示，該個案於今（2023）年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續又出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐等，就醫治療但病程進展快速，於8月1日病逝。
疾管署提到，診療醫院通報該個案為「不明原因腦炎」，但採集檢體送疾管署實驗室檢驗後，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）」感染導致腦膜腦炎。
由於該名個案發病前曾前往室內親水設施，疑似是因此受到感染。目前地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，並依《傳染病防治法》第21條，請業者預防性停業並進行環境清消。
食腦變形蟲是什麼？ 如何傳染？福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）俗稱「食腦變形蟲」，是淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。
疾管署指出，溫暖的淡水（如：湖泊、河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中等，都可發現福氏內格里阿米巴原蟲蹤跡，人類在自然水域活動時，可能會將病原體吸入鼻腔，使其沿著嗅覺神經進入腦部而發病，
不過，疾管署表示，民眾若喝下遭病原體污染的水並不會被感染，而且福氏內格里阿米巴原蟲也不會透過人與人接觸傳播，此外人類病例其實相當罕見。
根據疾管署監測資料顯示，1965年澳洲發現首例人類感染病例，國際間近5年於巴基斯坦及美國持續有零星個案，但個案數也不算多，巴基斯坦每年約10例、美國每年約5例，去（2022）年泰國、今年印度也曾有零星案例，而台灣2011年也曾有1例因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例。
病程進展快、死亡率99% 戲水注意3點預防雖然福氏內格里阿米巴腦膜腦炎的病例算是罕見，但發病後病程進展快速，該疾病潛伏期約為1－7天，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐等，之後會出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約有99%。
疾管署提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾在戲水、泡溫泉等活動時，應注意以下3點：
- 避免水進入鼻腔
- 避免將頭部浸泡於水中
- 於自然水域戲水時，應避免攪動底部池水或淤泥
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58858
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