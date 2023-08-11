世大運落幕／中華隊賽況全紀錄　總獎牌數締造境外最佳紀錄

NBA／開幕戰賽程出爐！湖人大戰金塊、勇士對太陽　4大看點整理

▲2023-24賽季的開幕之夜，將確定由衛冕軍丹佛金塊在主場迎戰洛杉磯湖人，鳳凰城太陽前往客場和金州勇士對決。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023-24賽季的開幕之夜，將確定由衛冕軍丹佛金塊在主場迎戰洛杉磯湖人，鳳凰城太陽前往客場和金州勇士對決。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

NBA中4支最受關注的球隊將在新賽季開幕戰進行對決，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，2023-24賽季的開幕之夜，將確定由衛冕軍丹佛金塊在主場迎戰洛杉磯湖人，鳳凰城太陽前往客場和金州勇士對決。

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這樣的賽程安排讓人感到有趣，因為湖人上賽季才在西區決賽和金塊交手，他們以0:4遭到對方橫掃，而在系列賽之後，金塊主帥Michael Malone在封王遊行上的挑釁慶祝行為，以及後續湖人方面的反應，都讓外界對於兩隊後續產生的火花十分期待。

而太陽和勇士的交手，則更多著重在人物上，因為太陽超級球星Kevin Durant過去曾是勇士王朝的重要成員，而今夏剛加入灣區的明星控衛Chris Paul也要對上自己的老東家。

以下為《NOWnews》為球迷整理的4大看點：

•詹皇、Curry、Jokic皆出戰　開幕戰星度滿滿

這次在開幕戰會出賽的球星包括Nikola Jokic、LeBron James、Anthony Davis、Kevin Durant、Stephen Curry、Devin Booker、Chris Paul、Bradley Beal、Klay Thompson、Jamal Murray，不少人都是全明星賽常客，彼此之間的聯繫和話題性也充滿熱度。

•金塊將在主場慶祝上一季奪冠　湖人眾將在場見證火花滿滿

金塊在開幕戰將會在湖人隊面前舉起勝利旗幟，並獲得冠軍戒指，以此作為新賽季雙方激情對抗的開始，今年夏天湖人隊補強了陣容深度，而金塊則是沒能留下Bruce Brown和Jeff Green．實力此消彼漲。

•東區又一次受到忽視？開幕戰由4支西區球隊對決

儘管近年「西強東弱」的不平衡格局已經不再被提起，但隨著一些球星交易的完成，似乎西區在星度上更勝一籌。儘管波士頓塞爾提克仍然是新賽季的奪冠熱門，但他們也沒有被排進開幕戰賽程，同樣也沒有密爾瓦基公鹿和Antetokounmpo、沒有邁阿密熱火和Jimmy Butler、沒有費城76人和Joel Embiid。

•CP3在勇士的首秀　直接和老東家正面對決

Paul曾表態自己想留在太陽，但季後他仍然離開了。外界並不是普遍看好他和勇士之間的結合，統治這一場比賽將是平息這種聲音的好方式。不過擁有KD、Devin Booker、以及Bradley Beal的太陽也有他們要證明的事，同樣也不會退讓。

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