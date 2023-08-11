NBA／開幕戰賽程出爐！湖人大戰金塊、勇士對太陽　4大看點整理

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而太陽和勇士的交手，則更多著重在人物上，因為太陽超級球星Kevin Durant過去曾是勇士王朝的重要成員，而今夏剛加入灣區的明星控衛Chris Paul也要對上自己的老東家。
以下為《NOWnews》為球迷整理的4大看點：
•詹皇、Curry、Jokic皆出戰 開幕戰星度滿滿
這次在開幕戰會出賽的球星包括Nikola Jokic、LeBron James、Anthony Davis、Kevin Durant、Stephen Curry、Devin Booker、Chris Paul、Bradley Beal、Klay Thompson、Jamal Murray，不少人都是全明星賽常客，彼此之間的聯繫和話題性也充滿熱度。
•金塊將在主場慶祝上一季奪冠 湖人眾將在場見證火花滿滿
金塊在開幕戰將會在湖人隊面前舉起勝利旗幟，並獲得冠軍戒指，以此作為新賽季雙方激情對抗的開始，今年夏天湖人隊補強了陣容深度，而金塊則是沒能留下Bruce Brown和Jeff Green．實力此消彼漲。
•東區又一次受到忽視？開幕戰由4支西區球隊對決
儘管近年「西強東弱」的不平衡格局已經不再被提起，但隨著一些球星交易的完成，似乎西區在星度上更勝一籌。儘管波士頓塞爾提克仍然是新賽季的奪冠熱門，但他們也沒有被排進開幕戰賽程，同樣也沒有密爾瓦基公鹿和Antetokounmpo、沒有邁阿密熱火和Jimmy Butler、沒有費城76人和Joel Embiid。
•CP3在勇士的首秀 直接和老東家正面對決
Paul曾表態自己想留在太陽，但季後他仍然離開了。外界並不是普遍看好他和勇士之間的結合，統治這一場比賽將是平息這種聲音的好方式。不過擁有KD、Devin Booker、以及Bradley Beal的太陽也有他們要證明的事，同樣也不會退讓。