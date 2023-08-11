只有3天！全家咖啡、7-11霜淇淋買1送1 特大杯美式25元開喝
全家今起週末康康五活動開跑，特大杯美式（原價60元）、大杯仙女紅茶（原價40元）都有買1送1優惠，搭配自帶杯扣5元優惠，特大杯美式單杯25元開喝；7-11同樣11日至13日限定，使用指定電子支付，可享新口味「夏日芒芒」霜淇淋買1送1，有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，買2支霜淇淋再送，皮卡丘造型湯匙一支。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家今8月11日至13日前，特大杯美式（原價60元）、大杯仙女紅茶（原價40元）買1送1，換算下來美式平均只要30元，搭配自帶杯折扣，單杯25元超划算！除了現煮飲品外，隨買跨店取，還有義美巧克力脆片雪糕（原價40元）、葡萄王康普茶葡柚蜜香（原價35元）也享買1送1優惠，味丹竹炭水則是買2送2。
同時，7-11也有限時3天優惠，13日前買霜淇淋使用icash pay支付，可享買1送1優惠，「夏日芒芒」口味霜淇淋有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，Q萌模樣打卡必拍，且買2支霜淇淋即可獲得皮卡丘造型湯匙一支。
7-11即起至8月13日前，還有大杯美式2杯55元（原價45元／杯）、大杯拿鐵2杯77元（原價55元／杯）、檸檬冬瓜珍珠2杯88元（原價70元／杯）、珍珠椰果四季春2杯88元（原價60元／杯）。精品美式橙香陽光冰磚、檸靜時光冰磚單杯優惠價80元（原價120元／杯）。
同時，OPEN POINT會員消費滿888元立折100元，憑icash 2.0、icash pay、悠遊卡或悠遊付支付再折50元，，等於最高可折150元。美式買38杯折扣後是895元，單杯只要23元，大杯拿鐵28杯折扣後928元，平均單杯只要33元。加碼滿888元贈送1件指定商品，可選抽取式衛生紙一串、台梗9號米1公斤、濕紙巾70抽三入組或韓國熊津紅蔘飲2杯。