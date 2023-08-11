MLB／天使若留不住大谷翔平　Trout將成為下一個交易目標？

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知名數據網站《FanGraphs》的專欄作家Dave Cameron便提出了這個議題。「交易Mike Trout不僅會帶來驚人回報，也讓球團承認現在是時候改變策略，專注於盡可能換取年輕潛力，並大力投資國際自由市場和選秀市場，而不是把大把鈔票灑在可能無法提供真正幫助的那些待退老將身上。」Cameron表示。
理論上，天使隊有足夠的理由考慮交易Trout，儘管Trout在職業生涯中一直都表現出色，但近年傷勢纏身已經對球隊造成傷害，扣除2020年因疫情影響的縮水賽季，他最近一季出賽超過140場已經是2018年。另外，今年Trout的OPS+數據為134，這是他職棒生涯13年來的新低，而他的揮空率在最近幾個球季也有所上升，過去兩個賽季已經上升到30%，高於聯盟平均的25%。
然而，天使隊現在處於糟糕的位置，承擔許多糟糕的合約。根據Spotrac資料，從2016年到2021年，天使隊將需要支付給Albert Pujols總計1.65億美元，而且農場系統長年乾涸，培育不出優質新人，《ESPN》記者Keith Law更用「最糟的農場體系」來評價天使的困境。
所有這些因素都描繪出天使隊未來的悲劇，大谷走了之後，Trout將是天使隊的唯一王牌。Trout在2019年與天使簽下10年總值3.6億美元天價合約，目前31歲的他還在當打之年，若他能夠維持健康，應能保MVP等級的表現。
每一支球隊都希望能圍繞著Trout這種球員來建立隊伍，但如果沒有其他好手來幫助他，他的生涯就會在一個毫無作為的球隊中被浪費，而當前天使的挑戰是，天使需要找到一種方式進行重建，確保在未來幾年能夠有效地利用Trout的天賦，以提高整體球隊的競爭力。