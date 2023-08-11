CPI指數報喜！台股早盤漲逾130點 AI滿血復活、5伺服器夯
美國7月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，略低於市場預期的3.3%，加深投資人對聯準會9月暫停升息的預期，美股四大指數漲多跌少，其中費城半導體跌1.8%。而今（11）日台北股市也跟著走高，早盤一度漲逾130點，來到16766點。權值王台積電早盤漲7元，來到558元，漲幅約1%。昨日重摔慘綠的AI概念股，今日強勢反彈，如廣達、緯創、緯穎、技嘉與英業達漲幅2到5%。
記者許家禎／台北報導
美國7月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，略低於市場預期的3.3%，核心CPI年升4.7%，同樣低於市場預期。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）週四卻表示，消費物價指數（CPI）數據基本符合預期，但這次的數據不代表對抗通膨方面取得勝利。不過，市場公認「聯準會傳聲筒」的華爾街日報記者Nick Timiraos之前撰文卻透露7月核心CPI進展令人鼓舞，溫和物價壓力可能讓美國央行下月維持利率不變。
美股10日道瓊指數上漲52.79點，或0.15%，收35176.15點；那斯達克指數上漲15.97點，或0.12%，收13737.99點；標普500指數上漲1.12點，或0.03%，收4468.83點；費城半導體指數下跌68.9點，或1.87%，收3610.47點。
美股漲多跌少，台北股市今日也跟著漲，早盤一度漲逾130點，來到16766點，隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲7元，來到558元，漲幅約1%。聯電漲0.7%，世界先進與力積電小漲。其他重要電子股，如聯發科跌1%，群創、友達走跌，南亞科漲2%，旺宏走高。
另外，長榮航Q2每股賺1.11元居次高，7月營收也刷新高，但今日股價不給面子，跌3%。華航今現金股利發放，但股價也跌1%左右。而昨日重摔的AI概念股，今日滿血復活，而5大伺服器表現亮眼，像是廣達漲5%、緯創漲近4%，緯穎與技嘉漲逾3%，英業達漲2%多，智原、廣明漲2%，創意漲1%，周邊的散熱健策也漲4%。