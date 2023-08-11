內幕／自家人挺郭釀破窗效應！侯營建議這標準祭黨紀　黨已讀不回

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由於國民黨對於郭台銘究竟是盟友還是敵人的定位不明，導致小雞無所適從，據了解，侯陣營特別向黨中央建議，黨紀或是行為規範都是針對大方向進行規範，應該訂定更具體、細節的準則，讓大家都可以遵守。
侯營認為，在判定小雞是否有違反黨紀時，可以用兩標準判定，第一，該人士是否有強大的參選總統意志，第二，多家民調機構是否有將其列入為總統參選人選，只要有符合這兩項，國民黨員就不宜為他站台，也就是說，郭台銘符合這兩項前提，國民黨應設下紅線。
不過，黨中央對此「已讀不回」，相關細節也沒有下文；郭台銘8日訪美返台後，又以主流民意大聯盟的形式在各地造勢，國民黨人士超越紅線的行為又再度發生。
9日屏東造勢場上，國民黨籍的議長周典論及女兒周孟蓉都全程力挺，還有多名藍營議員出席，除台下不斷高喊「郭台銘選總統」外，連舞台上的電子看板都打出「郭台銘選總統」的字樣；10日苗栗造勢場更是誇張，前縣長徐耀昌不只喊出支持郭台銘選總統，還連喊多次「下架國民黨」。
對於周典論父女的行徑，國民黨主席朱立倫也只是輕描淡寫地回應，如果造成分裂是支持者所不樂見的，並未嚴厲祭出黨紀；國民黨考紀會對於徐耀昌喊下架國民黨也僅說，若有違反黨紀的言行都會開會討論。
據了解，黨中央對於是否要黨紀處分藍營人士的立場跟侯營有所分歧，國民黨高層認為，郭台銘只要還沒宣布參選，就還是算泛藍人士，應該團結一切的力量，更考量到小雞選舉的壓力，並不想要砲口對內，堅壁清野。
但是，對於侯營而言，立場曖昧不清可能引發破窗效應，最後國民黨選情可能崩盤，立委選舉跟總統選舉更不可能全然脫鉤，全黨上下在此刻應該是生命共同體，共同度過選情低迷的時刻，才可能真正團結迎向勝選。