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內幕／自家人挺郭釀破窗效應！侯營建議這標準祭黨紀　黨已讀不回

▲郭台銘近日以主流民意大聯盟民意各地造勢，國民黨籍議長、議員、立委參選人都為郭站台，觸犯黨紀紅線。（圖／資料照片）
▲郭台銘近日以主流民意大聯盟民意各地造勢，國民黨籍議長、議員、立委參選人都為郭站台，觸犯黨紀紅線。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，近日頻以主流民意大聯盟形式在各地造勢，前有國民黨籍屏東縣長周典論父女在屏東場為郭台銘站台，後有國民黨籍的前苗栗縣長徐耀昌高喊支持郭台銘、下架國民黨，破窗效應已然發酵，猛踩國民黨紅線，據了解，侯營曾建議國民黨中央依照2個標準作為依據，判定是否要對藍營人士祭黨紀，卻石沈大海、毫無下文。

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在國民黨7月23日全代會後，全黨應定於一尊，力挺侯友宜，但發生國民黨立委參選人林金結與郭台銘合體，台下還出現「總統支持郭台銘、立委支持林金結」的文宣小物，據了解，當時侯營高層震怒，並嚴肅看待此事，不但親自致電痛斥林金結，更致電國民黨高層要求「要處理」，防止破窗效應出現。

由於國民黨對於郭台銘究竟是盟友還是敵人的定位不明，導致小雞無所適從，據了解，侯陣營特別向黨中央建議，黨紀或是行為規範都是針對大方向進行規範，應該訂定更具體、細節的準則，讓大家都可以遵守。

侯營認為，在判定小雞是否有違反黨紀時，可以用兩標準判定，第一，該人士是否有強大的參選總統意志，第二，多家民調機構是否有將其列入為總統參選人選，只要有符合這兩項，國民黨員就不宜為他站台，也就是說，郭台銘符合這兩項前提，國民黨應設下紅線。

不過，黨中央對此「已讀不回」，相關細節也沒有下文；郭台銘8日訪美返台後，又以主流民意大聯盟的形式在各地造勢，國民黨人士超越紅線的行為又再度發生。

9日屏東造勢場上，國民黨籍的議長周典論及女兒周孟蓉都全程力挺，還有多名藍營議員出席，除台下不斷高喊「郭台銘選總統」外，連舞台上的電子看板都打出「郭台銘選總統」的字樣；10日苗栗造勢場更是誇張，前縣長徐耀昌不只喊出支持郭台銘選總統，還連喊多次「下架國民黨」。

對於周典論父女的行徑，國民黨主席朱立倫也只是輕描淡寫地回應，如果造成分裂是支持者所不樂見的，並未嚴厲祭出黨紀；國民黨考紀會對於徐耀昌喊下架國民黨也僅說，若有違反黨紀的言行都會開會討論。

據了解，黨中央對於是否要黨紀處分藍營人士的立場跟侯營有所分歧，國民黨高層認為，郭台銘只要還沒宣布參選，就還是算泛藍人士，應該團結一切的力量，更考量到小雞選舉的壓力，並不想要砲口對內，堅壁清野。

但是，對於侯營而言，立場曖昧不清可能引發破窗效應，最後國民黨選情可能崩盤，立委選舉跟總統選舉更不可能全然脫鉤，全黨上下在此刻應該是生命共同體，共同度過選情低迷的時刻，才可能真正團結迎向勝選。

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