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罹癌生子並非夢想　生殖醫學「緊急搶卵」留生機！

罹癌生子並非夢想　生殖醫學「緊急搶卵」留生機！
罹癌生子並非夢想　生殖醫學「緊急搶卵」留生機！

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】隨著國人健康意識抬頭及癌症篩檢的普及，民眾能夠及早發現癌症並且積極面對治療。不過癌症治療多少會影響到女性生育功能，且在晚婚晚育的風氣下，導致民眾常常需要面臨癌症治療及備孕的取捨。癌症治療與懷孕生育真的只能二選一嗎？

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現年35歲的Michelle日前因長期的喉嚨痛、吞嚥困難就醫，沒想到竟被診斷出甲狀腺癌，且已有頸部淋巴結轉移。在數年的積極治療下，病情終於較為穩定。雖然還是持續以藥物控制，不過也在醫師評估下再次嘗試懷孕。最後Michelle透過生殖醫學的輔助，以試管嬰兒成功懷孕並生下一個健康寶寶！

癌症治療恐致卵巢衰退　備孕女性化療前必做一件事

台北中山醫院生殖醫學中心負責人李世明醫師表示，癌症治療通常會有手術治療、放射線治療、化學治療、免疫治療等不同的選項，診治醫師都會和病患討論後給予合適建議。但往往在治療的同時，也會多少影響到女性的生育功能。

李世明醫師提到，不論是放射線治療或化療，都可能造成女性卵巢早發性萎縮或衰退，對備孕影響非常大。因此有生育需求的女性，建議在治療前先進行凍卵或凍胚胎，將較為健康的卵子或胚胎先保存下來。他表示，從發現癌症到開始治療的期間，通常約有半個月以上的空檔，不孕科醫師會趁這個期間以排卵藥物刺激新的卵泡生成，並在成熟後取卵冷凍保存。李世明醫師解釋，現今生殖醫學相當進步，可在月經週期的任何時間點進行「緊急搶卵」，因此不會耽誤癌症的黃金治療時間。

懷孕期間罹癌　媽媽、寶寶只能二選一嗎？

李世明醫師表示，曾遇過孕媽咪懷孕時，不幸發現乳房有硬塊，確診為乳癌，但過去抗癌藥物不夠精準，往往在癌症治療及寶寶健康的兩難情況下，必須做出二選一的決定。如今藥物治療發達，目前有針對罹癌的孕婦可選擇精準的標靶藥物治療，相對的大幅降低對胎兒的傷害，讓懷孕跟抗癌可兩全其美同時進行！

李世明醫師提醒，若在懷孕期間發現癌症，患者切莫隱忍症狀或擔心胎兒受影響而延後就醫治療，因為懷孕週期時間、癌症腫瘤大小、症狀嚴重程度皆會影響治療的選擇及效果，應及早積極與婦科醫師、腫瘤科醫師充分溝通，討論出最佳的治療方案，才不會錯失黃金治療時間！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58855

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