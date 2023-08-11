罹癌生子並非夢想　生殖醫學「緊急搶卵」留生機！

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癌症治療恐致卵巢衰退 備孕女性化療前必做一件事台北中山醫院生殖醫學中心負責人李世明醫師表示，癌症治療通常會有手術治療、放射線治療、化學治療、免疫治療等不同的選項，診治醫師都會和病患討論後給予合適建議。但往往在治療的同時，也會多少影響到女性的生育功能。
李世明醫師提到，不論是放射線治療或化療，都可能造成女性卵巢早發性萎縮或衰退，對備孕影響非常大。因此有生育需求的女性，建議在治療前先進行凍卵或凍胚胎，將較為健康的卵子或胚胎先保存下來。他表示，從發現癌症到開始治療的期間，通常約有半個月以上的空檔，不孕科醫師會趁這個期間以排卵藥物刺激新的卵泡生成，並在成熟後取卵冷凍保存。李世明醫師解釋，現今生殖醫學相當進步，可在月經週期的任何時間點進行「緊急搶卵」，因此不會耽誤癌症的黃金治療時間。
懷孕期間罹癌 媽媽、寶寶只能二選一嗎？李世明醫師表示，曾遇過孕媽咪懷孕時，不幸發現乳房有硬塊，確診為乳癌，但過去抗癌藥物不夠精準，往往在癌症治療及寶寶健康的兩難情況下，必須做出二選一的決定。如今藥物治療發達，目前有針對罹癌的孕婦可選擇精準的標靶藥物治療，相對的大幅降低對胎兒的傷害，讓懷孕跟抗癌可兩全其美同時進行！
李世明醫師提醒，若在懷孕期間發現癌症，患者切莫隱忍症狀或擔心胎兒受影響而延後就醫治療，因為懷孕週期時間、癌症腫瘤大小、症狀嚴重程度皆會影響治療的選擇及效果，應及早積極與婦科醫師、腫瘤科醫師充分溝通，討論出最佳的治療方案，才不會錯失黃金治療時間！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58855
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