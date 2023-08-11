北市公幼全加裝監視器！教團批蔣萬安：黑化幼師形塑「好爸爸」
台北市教育局局長湯志民昨（10）日宣布，北市公幼全面加裝工作紀錄器。對此，全教總批評，北市教育局根本無視一線工作人員的工作尊嚴，只想透過黑化幼托工作者，來形塑台北市長「好爸爸」的形象。
記者許若茵／台北報導
全教總表示，幼兒園餵藥風波才經過不到兩個禮拜，又開始要求幼兒園全面加裝監視器，並以工作記錄器化名，想要魚目混珠強硬執行，此舉已經造成幼托現場的怒氣高升，並再次重創幼教人員工作尊嚴。
此外，全教總提到，社會都清楚，高師生比的工作環境，對幼兒與教師都是一種壓力，「台北市教育局一方面要退回1:15，一方面強制裝監視器，到底是何居心？」
全教總質疑，台北市長蔣萬安所任命的教育局長湯志民是否真的勝任，「又或者湯局長只是臨危受命，被要求塑造『好爸爸』的公眾形象？」全教總要求的台北市，應該要公開對現場幼托人員說清楚，否則難以平息幼托人員對於此波一連串被台北市抹黑的社會形象。
在尊重幼教從業人員專業和工作尊嚴的原則下，全教總強調，在教室內強制安裝監視器並不合適，政府應該在尊重教育專業的基礎上，執行友善幼兒、友善教師的幼教政策，確保幼教的品質和專業得以維護。