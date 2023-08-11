天氣預報／雨神由南往北走！旺盛雷雨下到深夜　週末降雨熱區出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣風險吳聖宇分析師提醒，今（11）日水氣量比昨天有稍微減少，但是整體降雨還是偏多，南部沿海平原地區昨晚起就陸續有降雨的狀況發生，到了今天清晨前後配合海陸風環流，沿岸對流發展又更加旺盛，降雨還是相當明顯，提醒南部的朋友今天要持續留意較大雨勢出現的情況，尤其沿海地區，內陸山區的降雨就相對較少。嘉義以北的中北部地區還有東半部地區則是持續要留意白天熱對流發展帶來的降雨，雷雨有可能持續到入夜甚至晚間，午後外出須留意。
明後天週末假期（12-13日），大陸上空的低氣壓持續向西移動逐漸遠離，不過西南風環境還是存在，水氣雖然會減少，但天氣還是不太穩定，迎風面的南部地區還是會有機會斷斷續續出現短暫陣雨或雷雨，夜晚到清晨因為配合海陸風環流，對流發展機會高，會是比較主要的降雨時間，局部區域雨勢仍然會比較大。
其他地方則是持續注意白天的熱對流雷雨，特別是中午過後到入夜前會是主要的降雨時段，熱對流發展旺盛的時候也會有局部單點的瞬間大雨現象，仍是要多留意。雖然看起來週末期間整體的雨勢會減小，不過還是提醒計畫假日活動外出的朋友要注意天氣變化的狀況，山區或是危險低窪地區最好能避免前往以策安全。
下週前半（14至17日）目前來看仍是西南風配合低壓帶的影響，目前這種迎鋒面降雨搭配其他區域午後熱對流雷雨的天氣型態也還會持續，整體天氣可能要等到下周後半（18日之後）高壓勢力增強才會有所改變。下週蘭恩颱風也將會趨向日本東部，短時間內來看台灣這邊並沒有颱風的威脅，進入8月下旬之後颱風發展的區域可能重新回到南海、菲律賓一帶，到時候是否再有颱風接近的機會仍需要多加留意，