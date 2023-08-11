下班回家小心！17縣市「豪雨特報」持續　雷雨轟炸北台灣

天氣預報／雨神由南往北走！旺盛雷雨下到深夜　週末降雨熱區出爐

▲今（11）日降雨型態為早上南部、午後北部，旺盛大雷雨可能持續到入夜甚至晚間。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（11）日降雨型態為早上南部、午後北部，旺盛大雷雨可能持續到入夜甚至晚間。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（11）日降雨型態為「早上南部、午後北部」的狀況，但由於西南風有減弱，南部豪雨的情況會趨緩，嘉義以北的中北部地區還有東半部地區，則是持續要留意白天熱對流發展帶來的降雨，旺盛大雷雨可能持續到入夜甚至晚間，週末假期低氣壓逐漸遠離，水氣雖然會減少，但天氣不穩定，迎風面的南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區中午過後到入夜前會是主要的降雨時段，熱對流發展旺盛的時候也會有暴雨發生，請隨時留意中央氣象局發布的豪大雨特報

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中央氣象局指出，今（11）日西南風影響，水氣偏多，易有短延時強降雨，臺灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部大雨發生的機率，午後中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，明（12）日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨；今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，請注意。

▲11日清晨到白天，降雨集中在南部地區，午後雨神將往北部逼近。（圖／中央氣象局）
▲11日清晨到白天，降雨集中在南部地區，午後雨神將往北部逼近。（圖／中央氣象局）
天氣風險吳聖宇分析師提醒，今（11）日水氣量比昨天有稍微減少，但是整體降雨還是偏多，南部沿海平原地區昨晚起就陸續有降雨的狀況發生，到了今天清晨前後配合海陸風環流，沿岸對流發展又更加旺盛，降雨還是相當明顯，提醒南部的朋友今天要持續留意較大雨勢出現的情況，尤其沿海地區，內陸山區的降雨就相對較少。嘉義以北的中北部地區還有東半部地區則是持續要留意白天熱對流發展帶來的降雨，雷雨有可能持續到入夜甚至晚間，午後外出須留意。

明後天週末假期（12-13日），大陸上空的低氣壓持續向西移動逐漸遠離，不過西南風環境還是存在，水氣雖然會減少，但天氣還是不太穩定，迎風面的南部地區還是會有機會斷斷續續出現短暫陣雨或雷雨，夜晚到清晨因為配合海陸風環流，對流發展機會高，會是比較主要的降雨時間，局部區域雨勢仍然會比較大。

其他地方則是持續注意白天的熱對流雷雨，特別是中午過後到入夜前會是主要的降雨時段，熱對流發展旺盛的時候也會有局部單點的瞬間大雨現象，仍是要多留意。雖然看起來週末期間整體的雨勢會減小，不過還是提醒計畫假日活動外出的朋友要注意天氣變化的狀況，山區或是危險低窪地區最好能避免前往以策安全。

下週前半（14至17日）目前來看仍是西南風配合低壓帶的影響，目前這種迎鋒面降雨搭配其他區域午後熱對流雷雨的天氣型態也還會持續，整體天氣可能要等到下周後半（18日之後）高壓勢力增強才會有所改變。下週蘭恩颱風也將會趨向日本東部，短時間內來看台灣這邊並沒有颱風的威脅，進入8月下旬之後颱風發展的區域可能重新回到南海、菲律賓一帶，到時候是否再有颱風接近的機會仍需要多加留意，

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