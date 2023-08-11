柯文哲社宅接連出包！管委會DIY「塑膠盆接水盤」 電梯滲水故障
由前柯文哲市府推動的台北市斯文里3期整宅公辦都更案社會住宅「斯文首善」，完工以來問題層出不窮，近日受豪雨影響，地下室漏水情況嚴重，民進黨議員陳怡君痛批前市長柯文哲專蓋漏水屋，讓住戶苦不堪言，讓他直呼「柯文哲屢屢自豪表示這是豪華的豪宅，但如今住戶看到卻是為了接漏水，管委會還且克難的DIY自製『塑膠盆接水盤』在地下室接水」，要求市長蔣萬安應該對柯文哲任內所興辦、規劃、興建的工程做一個總體檢，釐清責任缺失歸屬並究責。
記者林莞茜／綜合報導
全台首件由政府擔任實施者的台北市斯文里3期整宅公辦都更案暨社會住宅「斯文首善」，於2018年拆除重建，柯文哲當時出席拆除動工典禮致詞時指出，斯文里都更案是他推動大同再生計畫的重要一環，將是未來其他都更案重要的示範及指標；但自從2021年9月完工、2022年4月交屋驗屋後，就不斷被投訴，台北市議員陳怡君也屢獲陳情，更直批柯文哲專蓋漏水屋。
陳怡君說，北市具指標性的知名公辦都更「斯文首善」，遇雨釀成災情，地下停車場天花板的水勢傾洩而下宛如大瀑布，不只是地下停車場水管漏水如瀑布，就連一樓大廳地面上也積了一攤一攤的積水，管委會還緊急搬來沙包止水，怒批柯文哲任內的工程總是「積水」、「漏水」。
陳怡君提到，停車場除了水管漏水如瀑布之外，停車場天花板更離譜的是，這一年來為了接漏水、補漏水，斯文首善停車場天花板乾脆DIY放置了「塑膠盆接水盤」，該接水盤甚至接上引流管把水引導至排水孔。陳怡君批，柯文哲屢屢自豪表示這是豪華的豪宅，但如今住戶看到卻是為了接漏水，自製且克難的DIY「塑膠盆接水盤」，住戶搖頭表示無奈且無助。此外，管委會甚至爆料，市府要求先點交、後修理房子，這讓管委會主委氣到跳腳，覺得市府欺負人。
此外，陳怡君晚間又接獲「明倫社宅」A棟住戶陳情表示，一場豪大雨，導致明倫社宅A棟電梯，三台有兩台電梯天井滲水故障，229戶都僅靠一台電梯上下樓，讓住戶直呼「電梯等太久」之外，也有住戶擔心因暴雨造成電梯滲水，質疑電梯施工品質不佳。
陳怡君呼籲台北市長蔣萬安，應該要針對前市長柯文哲任內蓋好的社宅缺失處釐清責任，以免再次揹柯文哲的黑鍋；並針對各社宅缺失，擬定缺失要點計劃對症下藥總體檢並究責。