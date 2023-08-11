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達文西微創手術精準切除子宮肌瘤　改善貧血重獲健康

達文西微創手術精準切除子宮肌瘤　改善貧血重獲健康
達文西微創手術精準切除子宮肌瘤　改善貧血重獲健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】36歲上班族小慧(化名)2年前健檢時檢查出自己有2公分子宮肌瘤，去年起發現自己生理期之外也會異常出血，有時出血量大、需要經常跑廁所，更讓她心累又憂鬱。經轉介至婦產科就診，超音波下才發現子宮內膜肌瘤已成長至8公分；考量肌瘤位置，在與醫師討論後，小慧決定以達文西機械手臂手術切除肌瘤，術後2天康復出院，至今一個月出血狀況已大幅改善，身心狀況都回歸正軌。

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子宮肌瘤是常見良性腫瘤　嚴重者可能導致貧血 

林口長庚醫院及新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授陳威君表示，子宮肌瘤是育齡婦女常見的疾病，生長位置和肌瘤大小影響症狀表現，若是肌瘤長在靠子宮腔，肌瘤便可能阻礙子宮內膜的血流供應，造成子宮內膜潰瘍流血；出血的時間可能是經期前後或是導致經期延長，嚴重者可能會出血不止致貧血，是子宮肌瘤患者最困擾的症狀之一。

小慧的子宮肌瘤生長位置是在子宮壁上，大出血正是因肌瘤變大壓迫子宮內膜引起，有時甚至會因此頭暈體虛，已影響日常生活。

微創達文西手術減少出血　去除病灶傷害低

考量小慧的肌瘤不小且貼近子宮內膜，在與雙邊討論過後，小慧決定以微創達文西機械手臂手術精準切除子宮肌瘤，減少出血、加快復原速度，將傷害減至最低。

陳威君醫師表示，子宮肌瘤手術多元，有創、微創、無創都是選項，如傳統開腹手術、子宮鏡手術、腹腔鏡手術、達文西機械手臂手術、海扶刀消融術等。

達文西機械手臂精準靈活取代醫師雙手　復原速度快 

達文西手臂手術和腹腔鏡手術同屬微創手術，但腹腔鏡手術受限於器械的結構，若是較大的肌瘤或肌瘤位於器械較難到達的角度空間，則可能難以發揮或出現死角；相較之下，達文西機械手臂手術是透過模擬人體手腕的微小精細器械，取代醫師雙手鑽進腹腔中操刀，旋轉角度更加靈活，可以在腹腔中做更細緻的肌瘤切除與肌膚縫合。

8公分子宮肌瘤手術順利切除取出，術後小慧恢復狀況良好，開刀隔天即可正常下床走動、進食，兩周後回診更表示出血狀況改善不少，不必再動輒找廁所、更換衛生棉的生活輕省不少，也讓她的心情更加輕鬆、如釋重負。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58845

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