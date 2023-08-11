達文西微創手術精準切除子宮肌瘤　改善貧血重獲健康

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子宮肌瘤是常見良性腫瘤 嚴重者可能導致貧血林口長庚醫院及新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授陳威君表示，子宮肌瘤是育齡婦女常見的疾病，生長位置和肌瘤大小影響症狀表現，若是肌瘤長在靠子宮腔，肌瘤便可能阻礙子宮內膜的血流供應，造成子宮內膜潰瘍流血；出血的時間可能是經期前後或是導致經期延長，嚴重者可能會出血不止致貧血，是子宮肌瘤患者最困擾的症狀之一。
小慧的子宮肌瘤生長位置是在子宮壁上，大出血正是因肌瘤變大壓迫子宮內膜引起，有時甚至會因此頭暈體虛，已影響日常生活。
微創達文西手術減少出血 去除病灶傷害低考量小慧的肌瘤不小且貼近子宮內膜，在與雙邊討論過後，小慧決定以微創達文西機械手臂手術精準切除子宮肌瘤，減少出血、加快復原速度，將傷害減至最低。
陳威君醫師表示，子宮肌瘤手術多元，有創、微創、無創都是選項，如傳統開腹手術、子宮鏡手術、腹腔鏡手術、達文西機械手臂手術、海扶刀消融術等。
達文西機械手臂精準靈活取代醫師雙手 復原速度快達文西手臂手術和腹腔鏡手術同屬微創手術，但腹腔鏡手術受限於器械的結構，若是較大的肌瘤或肌瘤位於器械較難到達的角度空間，則可能難以發揮或出現死角；相較之下，達文西機械手臂手術是透過模擬人體手腕的微小精細器械，取代醫師雙手鑽進腹腔中操刀，旋轉角度更加靈活，可以在腹腔中做更細緻的肌瘤切除與肌膚縫合。
8公分子宮肌瘤手術順利切除取出，術後小慧恢復狀況良好，開刀隔天即可正常下床走動、進食，兩周後回診更表示出血狀況改善不少，不必再動輒找廁所、更換衛生棉的生活輕省不少，也讓她的心情更加輕鬆、如釋重負。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58845
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