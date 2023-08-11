MLB／大谷翔平無人可比！前洋基強投盛讚：未來很難有人能夠超越
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊球星大谷翔平，連2年達成10勝、10轟，成為史上第一人，如此驚人的成就，連前紐約洋基強投CC Sabathia都直呼前無古人，後無來者，「雖然未來還會有其他二刀流球員，但我認為很難有人可以達到大谷的高度。」
記者路皓惟/綜合報導
Sabathia近日在美國體育談話節目「Dan Patrick Show」中提到，「我真的無法想像還有誰能像大谷翔平那樣繳出如此驚人的表現。」在大聯盟超過100年歷史中，他認為沒有任何人在投打上能夠媲美大谷翔平的成就。
當被問到是否曾經想過展現二刀流的能力時，Sabathia表示：「我不認為我可以做到像他那樣的事情，一點可能性都沒有。」
如果有機會與大谷翔平對決，Sabathia會選擇對戰「投手大谷」還是「打者翔平」？這位前洋基強投自信地說：「作為一名投手，我肯定能夠讓他出局，我一直都對左打很有信心，我會嘗試以二縫線速球攻擊他的內角，並用滑球走後門等方式來對付他。」
Sabathia確實不是空口說白話，整個職棒生涯向來特別會對付左打，根據大聯盟數據顯示，Sabathia在19年的生涯當中，對左打者的平均被打擊率僅.219，放眼整個大聯盟歷史也是排名前段班。