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新北中元節山海動物聯合祈福法會　邀飼主報名為寵物祈福

▲新北市政府動物保護防疫處與佛光山金光明寺協力合作舉辦中元節山海動物聯合祈福法會。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）
▲新北市政府動物保護防疫處與佛光山金光明寺協力合作舉辦中元節山海動物聯合祈福法會。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）

記者吳嘉億／新北報導

農曆7月中元節將至，新北市政府動物保護防疫處將分別於8月24日及9月3日舉辦實體及網路線上祈福法會，為所有動物祈福，提供民眾多元祈福方式，緬懷過世寵物同時為在世眾生動物祈福，歡迎民眾報名參加。

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新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，現代人飼養寵物風氣盛行，且越來越多飼主飼養犬貓以外的寵物，中元節透過結合佛、道教法會方式，廣為眾生動物追思祈福，希望不論是毛寶貝、非犬貓寵物、野生動物及經濟動物等，所有往生動物亡靈都能安息，在世動物都能平安。

新北市政府動物保護防疫處說明，8月24日與佛光山金光明寺合作，於板橋動物之家舉辦「中元山海動物聯合祈福法會」，將祈福範圍擴展到毛寶貝以外的動物，希望不管是山林海洋間的野生動物、畜牧場經濟動物、實驗動物、非犬貓寵物如兔子、鸚鵡等，都能為牠們獻上供品超渡靈魂，並為在世眾生動物誦經祈福，期望人與動物們都能平安祥和。歡迎飼主當天可帶著自家寵物或寵物最愛的零食供品至板橋動物之家一起祈福，現場參加者也會發放寵物專用福袋1份，有想要參加的市民可以點選活動報名網址參加。

▲中元節山海動物聯合祈福法會參加者也可獲贈實用寵物用品福袋。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）
▲中元節山海動物聯合祈福法會參加者也可獲贈實用寵物用品福袋。（圖 ／新北市政府動物保護防疫處提供）
動保處另於9月3日與新北市寵物商業公會合作，邀請中華道教太一宗司，在石碇雲台山大羅金仙府舉辦「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，考量活動場地路途遙遠，為減少飼主及寵物舟車勞頓，採用更為環保的線上法會方式舉行，當天由法師主持實體陽生祈福消災法會，邀請所有參與民眾及其自家寵物透過網路直播線上參與，即日起至8月20日開放飼主可以網路報名免費參加平安祈福點燈線上法會，填寫寵物資料還可參加抽獎，歡迎民眾踴躍參加。有意參加的民眾可以點選活動線上報名網址參加。


新北市政府動物保護防疫處呼籲，民眾要「認養不棄養」、「給牠一個溫暖的家」觀念，對於毛寶貝或犬貓以外寵物都要不離不棄，共創新北市友善動物幸福城市。

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