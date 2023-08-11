新北中元節山海動物聯合祈福法會　邀飼主報名為寵物祈福

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新北市政府動物保護防疫處說明，8月24日與佛光山金光明寺合作，於板橋動物之家舉辦「中元山海動物聯合祈福法會」，將祈福範圍擴展到毛寶貝以外的動物，希望不管是山林海洋間的野生動物、畜牧場經濟動物、實驗動物、非犬貓寵物如兔子、鸚鵡等，都能為牠們獻上供品超渡靈魂，並為在世眾生動物誦經祈福，期望人與動物們都能平安祥和。歡迎飼主當天可帶著自家寵物或寵物最愛的零食供品至板橋動物之家一起祈福，現場參加者也會發放寵物專用福袋1份，有想要參加的市民可以點選活動報名網址參加。
動保處另於9月3日與新北市寵物商業公會合作，邀請中華道教太一宗司，在石碇雲台山大羅金仙府舉辦「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，考量活動場地路途遙遠，為減少飼主及寵物舟車勞頓，採用更為環保的線上法會方式舉行，當天由法師主持實體陽生祈福消災法會，邀請所有參與民眾及其自家寵物透過網路直播線上參與，即日起至8月20日開放飼主可以網路報名免費參加平安祈福點燈線上法會，填寫寵物資料還可參加抽獎，歡迎民眾踴躍參加。有意參加的民眾可以點選活動線上報名網址參加。
新北市政府動物保護防疫處呼籲，民眾要「認養不棄養」、「給牠一個溫暖的家」觀念，對於毛寶貝或犬貓以外寵物都要不離不棄，共創新北市友善動物幸福城市。