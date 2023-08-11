雨彈炸到北台灣！「雙北」一級淹水警戒　影響範圍曝光

拿假文件賣矯正署防彈背心獲利百萬　廠商涉詐欺遭起訴

▲檢察官認為，尚極實業負責人林聖哲犯後態度不佳，惡性重大，建請法院從重量刑（圖／NOWnews資料照）
▲檢察官認為，尚極實業負責人林聖哲犯後態度不佳，惡性重大，建請法院從重量刑（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

「尚極實業」3年前承包法務部矯正署的防彈背心標案，但負責人林聖哲被查出，涉拿其他標案的合格驗收文件混充，矇騙矯正署驗收，不法獲利119萬3780元。台北地檢署今（11）日依詐欺罪起訴林聖哲，並建請法院從重量刑。

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矯正署2020年8月至12月為台中看守所等7個單位升級防彈背心等裝備，辦理防彈背心採購案，要求得標廠商「尚極實業」須提供美國懷特實驗室驗收合格的防彈纖維原廠證明文件、向韓國曉星公司採購的AT防彈纖維布的訂購單、進口報單及原廠證明書等文件，證明該公司的防彈背心內、外襯材質，符合標案所要求的防彈等級。

檢廉查出，尚極實業負責人林聖哲，涉拿父親公司「光研」所取得的原廠文件，混充是尚極實業取得，矇騙矯正署驗收過關。

廉政署發現，該批混充文件，其實是光研公司於2019年至2020年間投標國家安全局、警政署等防彈背心標案時，所提供的合格文件。

檢方調查時，林聖哲否認犯行，且拒絕將公司提供的防彈背心送驗，檢方認為，林聖哲為求利潤極大化，枉顧執法人員生命安全，惡性重大，犯後態度不佳，建請法院從重量刑；另林父林樹雄因不知情，罪嫌不足，獲不起訴。

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