最新勞工「平均薪資」4.8萬！行業薪水「M型化」成社會問題
根據行政院主計總處資料顯示，本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為4萬8032元，進一步觀察高薪與低薪的產業，航空運輸業總薪資多達9萬，金融及保險業也有8萬多，然而住宿及餐飲、社工服務業則僅約3萬5千多，「薪資M型化」成為社會問題，「通膨吃薪資」更使年輕族群低薪現象不斷惡化。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處近日公布6月本國籍全時受僱員工，經常性薪資平均為4萬8032元，加計獎金及加班費等非經常性薪資，合計6月台灣勞工總薪資平均達5萬7045元。
據主計總處6月揭露高薪與低薪產業的資料顯示，金融及保險業、電信業、電腦程式設計與諮詢等相關服務業總薪資皆逾8萬，航空運輸業多達9萬，出版影音製作傳播以及資通訊服務業也有7萬多；住宿及餐飲、社工服務業則為收入相對較差的行業，總薪資約3萬5千多。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣提到，年輕人從事服務業的的佔比較多，觀察各行業別的薪資狀態，服務業的薪資水準確實較低，七成是集中在服務業跟餐飲業
「薪資M型化」儼然已成為嚴重的社會問題，隨著國際景氣不確定因素提升，「通膨吃薪資」更使年輕族群低薪現象不斷惡化。