韓版想見你《走進你的時間》公開！關鍵卡帶一播放曝光安孝燮遺照
改編自台劇《想見你》的韓劇《走進你的時間》今（11）日預告正式公開！男主角王詮勝（南時憲）、李子維（具延准）由安孝燮飾演（台版為許光漢），女主角黃雨萱（韓俊熙）、陳韻如（權珉周）為全汝彬詮釋（台版為柯佳嬿），莫俊傑（鄭仁圭）則是姜勳擔任，3人因為一張關鍵卡帶，於時空來回穿越，許多畫面與台版的經典場景如出一轍，令觀眾迫不及待《走進你的時間》開播。
記者陳雅蘭/綜合報導
《走進你的時間》預告開頭，韓俊熙拿著一張卡帶，上面寫著「希望這音樂能帶你到最快樂的時刻」，韓俊熙按下播放鍵後，畫面就帶到具延准的告別式現場，以及2人甜蜜的過往，而暗戀韓俊熙的鄭仁圭，也在一旁默默看著他們。
韓版的故事情節保留原作精髓，陳韻如墜樓、黃雨萱被摩托車襲擊、李子維跟黃雨萱雨中追逐戲通通有，最關鍵的「回到過去」也是透過播放老舊卡帶方式；韓俊熙失去摯愛具延准後，她透過關鍵卡帶，從原本模樣變成穿制服的高中生，並落淚表示：「拜託，再一次就好，讓我回到你的時光！」畫面更大大顯示「回到過去，是不是就能再次擁有你」，許多畫面都能讓人聯想到《想見你》，讓觀眾紛紛表示：「非常期待！」《走進你的時間》9月8日在Netflix播出。