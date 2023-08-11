PLG／高國豪遭控詐騙！攻城獅坦承球員疏忽 球團已幫忙進行和解
新竹街口攻城獅主力後衛高國豪稍早被網友指控詐騙，以5000元價格向店家買到市價約13000元的李小龍白色球鞋，但事後卻沒有完成向店家的宣傳承諾，還轉手將球鞋以5000元轉售出去。對此球團表示已積極協助球員和店家進行和解動作，至於後續對於球員本身的處理，將會在內部討論後做出。
記者黃建霖/臺北報導
根據昨日PTT網友轉載臉書社團的爆料，指出高國豪曾以5000元的價格在店家買到市場價值約13000的李小龍白色球鞋，不過他事後卻沒有做到當初答應對方的「發文+標記店家」，還轉手將鞋以5000元轉售。
攻城獅球團表示，已經有聯絡權益受損的店家，起因是「球員疏忽、不成熟」，未來會更加強教育球員，國豪也很勇於承認錯誤，球團會協助他積極面對。
球團也表示，內部還在討論針對高國豪事件的處理方式，至於店家方面球團已經協助球員主動進行接觸談賠償，承諾「給予協調賠償金加上公開發文道歉」。目前兩家做出指控的店家已有一家已經接受協調，另一家仍在溝通。
高國豪本人稍早有發動態回應此事，坦言很抱歉這不成熟的行為造成品牌店家的損失，承諾「會馬上聯繫店家道歉與賠償」，並且未來「會看重自己答應別人的事」。