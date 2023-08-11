綠營酸神隱4天見「牛鬼蛇神」！柯文哲反嗆：我昨天去見證嚴
民眾黨主席暨總統參選人柯文哲已4天沒有公開行程，引發各界關注，對此，台北市議員兼立委參選人王閔生昨日諷刺說，柯文哲可能在忙著見其他牛鬼蛇神，呼籲他盡快出面說明近日爭議。對此，柯文哲今（11）日表示，「我昨天去見慈濟證嚴上人」，並反嗆總統蔡英文2年沒開記者會，怎麼不去抗議。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲競選辦公室今日舉行《KP沉浸式上班》第二波募款兌換小物開箱記者會，針對王閔生質疑神隱，柯文哲表示，他昨天去見慈濟證嚴上人，竟然這樣說把人家說成牛鬼蛇神，議員連慈濟大家長都算成牛鬼蛇神。柯文哲反嗆說，「小英2年沒開記者會，不去面對記者堵麥，都沒人抗議」、「我把你們這些鯊魚（記者）寵壞了。」
副總統賴清德推出三支「賴桑挺青的」挺青年政策系列短影片，不過，其中一支短片以民進黨記者室為背景。對此，柯文哲酸說，「至少我還面對你們真記者，弄個假記者這樣開就可以！」台灣媒體越來越嗜血，他也不曉得怎麼辦。
柯文哲說，「仇女」典型的就是政治攻擊一條龍，他也不曉得怎麼辦，名嘴、側翼、網軍帶風向，很頭痛，也許國家的國民素質提升後，政治攻擊比較沒有效果，要不然正事不幹，每天都在搞這些。