系上近半數學生都在吸麻！　醫授「8點注意項」助順利脫離毒癮

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多數因好奇而接觸 以為可控制卻反步入深淵衛生福利部草屯療養院成癮治療科孔靖淇護理師表示，大部分的成癮者接觸到毒品的歷程，幾乎都是因為好奇及受同儕的影響下，開始接觸它。在無知的情形下，認為毒品是可以控制的，隨時想用就用，想戒就戒的心態驅使，而輕忽了毒品的可怕，讓吸毒者一步一步走上成癮之路。
4大型為特徵 恐是毒品傷害所致因為毒品基本上是一種中樞神經麻醉劑，使用後對大腦前額葉會產生一定的傷害，毒品的濫用改變他的想法、情緒及思考判斷能力，會出現下列的行為特徵：
1、情緒起伏大，衝動控制力差，無法預期的憤怒及憎恨，負向想法多。
2、自閉、孤立，對他人的關心多不理會。
3、濫用後情緒漸漸低落。（因渴求毒品，又想要戒的矛盾心理）
4、支出多、無法工作開始出現說謊及偷竊的行為，最後吸毒者會因為
（1）身體戒斷不適（不用毒品身體產生的煩躁、不安、忽冷忽熱骨頭痠痛、失眠）等身體症狀無法度過而再度使用毒品。
（2）長期受毒品的侵害人格及想法，生活、調適能力已瓦解，加上心理渴求 而無法停止使用毒品。
家人幫助戒毒 牢記8點注意事項孔靖淇護理師表示，根據上述的特徵，家屬要了解一個成癮的真相，我們要將吸毒者當成是「慢性」、「復發」的腦部疾病，並多支持戒毒的行為，適時給予幫助與鼓勵，但是在幫助的態度上需注意以下的事項：
1.藥物成癮是一個很複雜的行為，不能只靠親情的力量處理，還需要更多理性的行動，一起來幫助吸毒者，包括尋求專業輔導及醫療。
2.家屬及成癮者需誠實的面對問題，不要過度的保護和掩護吸毒行為。家屬攬下一切責任，就會剝奪成癮者負責任的機會，讓成癮者明白戒毒是他自己個人的責任。
3.鼓勵吸毒者求助，承認自己處在困境中，需要被幫忙。讓資源、援助都能進入這個原本黑暗的家庭。
4.家屬給予的「愛」剛剛好就好，所以照顧者要學習適度的拿捏，才不會讓吸毒者產生依賴性。
5.與吸毒者溝通，建議多用一些建設性及理性的溝通模式，避免相互指責或用否認及合理化的理由做藉口。
6.家屬也要學習不要將吸毒者的問題變成是自己的問題，也不要讓毒品濫用的問題轉移家屬去面對解決家庭的問題，讓吸毒者成為代罪羔羊，應誠實的去面對省思處理，不然成癮者戒了毒，還是無法掙脫原生家庭的緊張關係，這樣就註定一切又陷入惡性循環中。
7.避免對於戒毒者過度嚴苛或過於保護，管教不一致，這都是造成吸毒的高危險因子。
8.家屬要適度的照顧自己，不要將生活重心都放在吸毒者的身上，不要過度的犧牲及掏空自己，戒毒的路很長，家屬應該適時的釋放壓力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58865
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