特企／安達人壽獲保險信望愛最佳商品創意獎

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安達人壽醫起守護定期防癌險設計重點之一，就是擁有續次癌症保障，初次罹癌後每隔兩年以上如果再次確診重度癌症，無論癌症持續、轉移、復發或新診斷癌症，每次給付保險金額10%。這項設計能及時提供癌症病友面臨癌症復發時，所需要的財務支持。
除此之外，安達人壽醫起守護防癌定期健康保險考量到消費者需求，在商品設計時另外納入3大保障特點：(1)第二保單年度起罹患重度癌症，則立即給付整筆保險金，並另提供60個月照顧金，同時豁免續期保費，讓保障持續有效、 (2)針對好發癌症特定重度癌症，額外給付50%保險金額，例如大腸癌、攝護腺癌，與子宮頸癌等、 (3)為提升保戶對維護自身健康的意識，如體況良好且健康檢查結果符合目標，可享10%保費優惠。
隨著醫療科技日新月異以及消費者健康預防保健意識提升，癌症存活機率持續上升。台灣癌症基金會也提出癌症不再是絕症，而是逐漸慢性病化的觀念。然而當治療時間拉長，伴隨而來的便是平均治療費用提高，過去3年癌症平均醫療費用增加15%，將對家中財務經濟帶來更大壓力。安達人壽醫起守護防癌定期健康保險期望替保戶做到全方面的照顧，成為這些家庭的保護傘。
安達人壽承諾，將會持續專注於提升台灣健康保障，以客戶需求做為產品開發的基礎，提供創新且適切的保障型商品，幫助消費者擁有更健康、更幸福、更有保障的未來。