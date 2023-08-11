陸客解禁團體旅遊！旅遊業盼兩岸觀光　有助一線服務業

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根據觀光局統計，2019年台灣總出國人次達到1700萬人次，赴日本491萬1681人次為最多，其次就是中國大陸404萬3686人次。李季柏分析，兩岸往來相當頻繁，不僅有商務，也有旅遊團，出國旅遊消費已被國人當作生活日常，預計2025年可以有望整體旅遊狀況可以恢復到疫情前水準，明年至少可以先回復到8成以上，「但是這個必須在兩岸解封的狀態下」。
李季柏提到，目前東南亞市場很有潛力，他們生活水準逐漸提高，喜歡來台灣玩，台灣有很好的人情味、相對日韓消費不高，他也希望，兩岸可以恢復交流往來，讓許多對台灣有感情的中國朋友也可以來台旅遊。
李季柏指出，先前兩岸往來頻繁時，就有許多陸客自由行，像是在火車站、西門町都有許多陸客，會搭乘計程車、買烤肉、看電影，這些消費行為都真正可以幫助第一線服務業。
李季柏認為，許多服務業都是底層工作，錢少事多離家遠，包含旅遊服務，但觀光可以造就最多就業人口，且觀光客也會逛夜市，撇除政治因素，許多陸客對台灣有特別的情感，「因為他們想來看看，我們才賺得到他們的錢」。
李季柏直言，一條龍讓台灣賺不到錢是偏頗的看法，陸客住的飯店是台灣人開的、搭乘的遊覽車是台灣人開的，搭乘的計程車是台灣人開的，尤其陸客很愛包車一日遊，都有助於台灣基層的就業人口。
李季柏分享，台灣觀光單位積極拓展東南亞市場，邀請馬來西亞、越南等國家貴賓踩線，但也希望旅客可以「不分國籍，就是多多益善」。