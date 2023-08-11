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侯友宜初訪大甲鎮瀾宮　顏寬恒十指緊扣、顏清標未點名喊支持

▲侯友宜終於來了！鎮瀾宮董事長顏清標以地主身份表示歡迎。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.11）
▲侯友宜終於來了！鎮瀾宮董事長顏清標以地主身份表示歡迎。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.11）

記者顏幸如／台中報導

國民黨總統參選候選人侯友宜今天首次參拜大甲鎮瀾宮，與董事長顏清標踫面，顏清標全程以禮相待，但自始至終沒說出「支持侯友宜」的字眼，更沒如郭台銘般，和侯友宜十指緊扣。反倒是朱立倫和顏清標十分熱絡、顏寬恒還熱情拉著侯友宜的手穿越人群。

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侯友宜今（11）日到台中「類LONG STAY」第二天，一早先陪立委楊瓊櫻參拜大雅永興宮、市場掃街，上午10點趕往大甲鎮瀾宮。前立委顏寬恒、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤親自迎接侯友宜下車，廟埕裡由退休公教警人員組成的「大台中戰警」等社團，支持者高舉大國旗高喊顏寬恒、侯友宜當選；顏清標則由比較早到的國民黨主席朱立倫、立委江啟臣等人陪同，站在廟口迎接。

▲侯友宜第一次踏進鎮瀾宮，向大甲媽祈求兩岸和平、台灣平安。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.11）
▲侯友宜第一次踏進鎮瀾宮，向大甲媽祈求兩岸和平、台灣平安。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.11）
侯友宜一行人先入廟內主殿參拜媽祖，隨後走到廟口致詞、受訪。顏清標以地主身份表示歡迎，表示從董監事、里長到志工團隊，「一早就忙碌，大家都很早來等總統參選人」。顏清標接著說：「大家都知道大甲媽、媽祖婆是和平的使者，咱希望選出一組兩岸和平、大家都平安、小朋友當兵不必煩惱、沒有戰爭的人，這樣好不好？」

侯友宜致詞時透露這是第一次參拜大甲媽，自己以感恩的心情，祈求台灣大家都平安、大家過好日子，並盛讚大甲媽帶動媽祖信仰變成無形文化資產，遶境更是全台最重要宗教盛事之一。

他不斷強調平安最重要，大甲媽延續信眾的力量，讓台灣安定和平，自己小時候在嘉義朴子媽祖廟旁邊長大，從小向媽祖拜拜也是求保平安。而他參選總統最重要目的，也是希望兩岸不要這麼緊張、變得兵凶戰危，現在「兩岸打壞感情、兩岸沒有交往、等這麼久陸客也不來」，未來當選希望能好好從經濟、文化開始交流，讓兩岸好起來，大家能夠平安，不然「全世界都說台灣變成最危險的地方」。他強調自己參選總統，就如同用生命顧台灣一樣、會顧好中華民國，讓子孫永遠在這片土地好好生活。

▲朱立倫已到大甲鎮瀾宮多次，與顏清標有著好交情。（圖／國民黨提供，2023.08.11）
▲朱立倫已到大甲鎮瀾宮多次，與顏清標有著好交情。（圖／國民黨提供，2023.08.11）
除了初見的握手，顏清標與侯友宜始終保持禮貌性互動，朱立倫一開始致詞，便說「董事長特別指示我要講幾次話」盡顯他和顏清標的好交情。朱立倫指無論是遶境、迎媽祖，自己「經常回來」，感謝天上聖母媽祖婆「對我的疼愛、對國民黨的支持，去年支持媽媽市長高票連任」。 

朱立倫說，未來有幾件大事將決定明年的大選，一是和平與戰爭，國民黨堅持兩岸和平，說得到做得到，長輩不必擔心戰爭傷害台灣。二是台灣一定要有電，不能空氣污染造成百姓傷害，人民要無煤台灣。三是公平正義，要將不好的去除，侯友宜是公平正義的代表，一生打擊犯罪、掃除貪腐。

▲侯友宜與眾人在鎮瀾宮會客室合照。（圖／國民黨提供，2023.08.11）
▲侯友宜與眾人在鎮瀾宮會客室合照。（圖／國民黨提供，2023.08.11）
一般政治人物參拜大甲媽的三部曲，就是正殿參拜、廟口亮相發言、會客室寒暄或泡茶，第三步驟有時會清場，謝絕媒體在場。由於廟前的支持者太多，要進行第三步驟時，人潮太多場面有些混亂，顏寬恒主動拉著侯友宜的手穿越人群、從廟口奔赴會客室，不過侯友宜只在會客室停留幾分鐘，便忙著趕下一個行程。

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