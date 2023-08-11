聯合國報告：北韓規避制裁　持續發展核武計畫

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這些監察員每年向聯合國安理會報告兩次，他們先前曾指控北韓利用網路攻擊來為核子與飛彈計畫取得資金。北韓則否認發動駭客和其他網路攻擊。
北韓駐聯合國代表團並未立即針對這份報告置評。
國營媒體「北韓中央通信社」（KCNA）報導，北韓領導人金正恩10日稍早更換了軍方高階將領，並號召為可能發生的戰爭做好更多準備、增加武器生產、擴大軍事演習等。
自2006年以來，北韓因發展核子與彈道飛彈計畫而受到聯合國制裁。多年來，各國一致同意強化這些措施，但由於中國和俄羅斯推動鬆綁制裁以說服北韓恢復非核化談判，安理會正陷入僵局。
制裁監察員說，為北韓主要對外情報機構「偵察總局」（Reconnaissance General Bureau）工作的駭客「持續利用日益複雜的網路技術來竊取資金和資訊」。
他們在報告的執行摘要中寫道：「加密貨幣、國防、能源、衛生領域的公司是特別會被鎖定的目標…北韓持續使用國際金融系統，並參與非法金融活動。」這份報告將於數週內公布。
監察員還提到，北韓持續非法出口煤炭，且「向北韓運送精煉石油產品的船隻採取各式各樣規避制裁的措施」。北韓也違反制裁，取得14艘新船。
監察員還寫道：「儘管北韓邊境大致仍處於關閉狀態，貿易量卻有所增加，主要是因為鐵路交通恢復所致。多種外國貨物很快就再度出現。」監察員說，他們會繼續調查非法進口奢侈品的問題。
監察員說，他們也在調查北韓疑似出口軍事通信設備和彈藥的情況，以及「北韓可能向成員國出售武器，或提供其他類型軍事援助的案例」。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120811